Setembro Verde: 6 livros para ler no mês da pessoa com deficiência

Neste mês especial, convidamos você a mergulhar em histórias inspiradoras que oferecem uma visão profunda e reflexiva sobre as experiências das pessoas com deficiência. Por isso, preparamos uma seleção especial de livros para adultos e crianças que se projetam como faróis de compreensão, inclusão e aceitação.

Criado para marcar o ‘Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência’, celebrado em 21/09, o movimento Setembro Verde marca um período significativo para reconhecer e celebrar as jornadas de superação, resiliência e a luta incansável por direitos desta comunidade.

1. As Letras de Alice

Livro ‘As Letras de Alice’ (Imagem: Reprodução digital | Editora Blitt)

Especialista em produção, adaptação e transcrição de livros em braile, Elias Sperandio assina essa aventura acessível pelo abecedário que conta com fonte ampliada, adaptação em braile e vídeo com interpretação em Libras. Lançado com recursos do ProAC (Programa de Ação Cultural), da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado de São Paulo, o livro também apresenta às crianças nomes importantes da história brasileira, como Carolina Maria de Jesus e Luiz Gama.

2. Humano à sua maneira

Livro ‘Humano à sua maneira’ (Imagem: Reprodução digital | Editora Edipro)

Barry Prizant acredita que em vez de tentar eliminar os sintomas do autismo, é crucial entender as causas emocionais e fornecer ferramentas eficazes de desenvolvimento. O médico vê o autismo como uma forma distinta de experienciar e interagir com o mundo – não como um distúrbio a ser corrigido. Esses conceitos são explorados em obras que abordam os desafios internos de indivíduos autistas com base na experiência clínica e pesquisa de Prizant. Foi eleito Melhor Livro Sobre TEA pela Sociedade Americana de Autismo.

3. Estímulos para autistas: 40 atividades para crianças e adolescentes

Livro ‘Estímulos para autistas: 40 atividades para crianças e adolescentes’ (Imagem: Reprodução digital | Editora Matrix)

Esse livro-caixinha foi desenvolvido para ajudar o público autista, pensado para as neurodiversidades que dificultam a organização de pensamentos, sentimentos e emoções e que geram prejuízo nas atividades diárias, interações sociais, comunicação e aprendizado. Aqui estão 40 cartas, cada uma com uma dinâmica e direcionada, visando estimular as percepções sensoriais visuais, auditivas, táteis, gustativas, cinestésicas e motoras.