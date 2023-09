5 hábitos que devem ser evitados por quem usa lentes de contato

As lentes de contato estão se tornando cada vez mais comuns e acessíveis. O número de pessoas que as usam aumenta no Brasil e no mundo, e não apenas as lentes com prescrição médica. As opções coloridas, que permitem alterar a cor dos olhos, e as com desenhos, muito populares em cosplay, também contribuíram para que mais pessoas incorporassem esse acessório no cotidiano.

No entanto, juntamente a essa popularização, surge um problema: a falta de informação sobre como usá-las corretamente. Conforme explica a Dra. Claudia Del Claro, chefe do Departamento de Lentes de Contato do Hospital de Olhos de Florianópolis, o uso de lentes de contato sem as orientações de um oftalmologista pode apresentar riscos para a visão e até aumentar as chances de infecções oculares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Riscos do mau uso da lente de contato

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA, 80% a 90% dos usuários têm maus hábitos ao usar lentes de contato. Esses erros podem causar complicações oculares, como infecções na córnea por acanthamoeba, um microrganismo unicelular de vida livre, e outros agentes agressivos, podendo levar ao transplante de córnea, à perda da visão ou até à perda do globo ocular.