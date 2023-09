5 dicas para manter a alimentação equilibrada

Nutricionista explica como é possível comer de maneira saudável e ajudar no funcionamento do corpo

Manter a alimentação saudável pode ser um desafio, principalmente com a oferta de fast-foods e comidas ultraprocessadas no mercado. No entanto, para sustentar a saúde do corpo, não existe outro caminho: a única alternativa é investir em um estilo de vida que preza o bem-estar e a qualidade de vida, começando pelo que colocamos no nosso prato.

Por isso, a nutricionista Bárbara Ramires, que atende pelo GetNinjas, aplicativo para contratação de serviços, lista 5 dicas para você adotar uma rotina mais saudável e investir em refeições mais nutritivas. Confira!

1. Fuja dos alimentos ricos em gorduras

Evite o consumo de fast-food, comidas congeladas ou alimentos pré-prontos. “Essas comidas são altamente calóricas e gordurosas e não contêm nenhum nutriente, nem vitaminas, tampouco minerais”, explica Bárbara Ramires.