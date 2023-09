4 sobremesas geladas com semente de chia

As sementes de chia fazem parte do grupo de alimentos saudáveis que oferecem inúmeros benefícios para o organismo, pois são ricas em ômega 3, potássio, ferro e antioxidantes que ajudam a reduzir o risco de doenças crônicas e aumentam a imunidade do corpo. E o melhor, pela versatilidade, podem ser utilizadas no preparo de diversos pratos, inclusive nas sobremesas, o que as torna a opção ideal para incluir nas dietas, especialmente para dar consistência aos pratos.

A seguir, confira 4 receitas de sobremesas com chia deliciosas e aliadas da saúde!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Musse de chocolate com chia

Ingredientes

2 colheres de sopa de cacau em pó

1 colher de sopa de chia

2 colheres de sopa de melado de cana

500 ml de leite integral

Rodelas de banana, framboesa e folhas de hortelã.

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, coloque um pouco de framboesas no fundo de um recipiente, acrescente a mistura de chia e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida com banana, framboesa e folhas de hortelã.