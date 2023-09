Veja como utilizar os principais sinais de pontuação

O sistema de pontuação surgiu com o desenvolvimento da escrita. No início, os textos eram escritos com letras maiúsculas e de maneira contínua, sem espaços. Posteriormente, as palavras foram separadas por pontos no meio da altura da letra e na base da letra ao final da frase.

Entre os séculos 15 e 19 d.C., os livros passaram a ser feitos com letras minúsculas. Mais tarde, o uso do ponto para a separação de palavras foi abandonado, usando-se apenas o espaço em branco. Os sinais que conhecemos hoje surgiram entre os séculos 14 e 17. Com o aparecimento da imprensa, a pontuação evoluiu e se popularizou. Houve também a necessidade da simplificação e padronização dos sinais.

Tipos de sinais

Os sinais de pontuação são recursos utilizados para representar ações específicas da língua falada, como pausas, entonações e emoções. A pontuação permite maior clareza e simplicidade à escrita, tornando a leitura mais agradável.