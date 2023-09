Dia do Teatro: 5 peças brasileiras que valem a pena conhecer

O teatro ajuda a promover cultura e entretenimento (Imagem: Fer Gregory | ShutterStock) - Portal EdiCase

O Dia Nacional do Teatro, celebrado em 19 de setembro, é uma ocasião para refletir sobre a importância da dramaturgia na formação da sociedade brasileira. Esta data foi estabelecida após a sanção da Lei 13.442, em 2017. Além disso, a data não apenas celebra a riqueza das artes cênicas no Brasil, mas também enfatiza a importância da inclusão e da acessibilidade cultural, garantindo que as pessoas com deficiência tenham igualdade de acesso à cultura e ao entretenimento teatral. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Origens do teatro O teatro é uma das manifestações artísticas mais antigas da humanidade, tendo suas raízes em práticas ligadas à religião e à espiritualidade. O termo “teatro” tem sua origem na Grécia Antiga, derivando da palavra grega “theaomai”, que significa “olhar com atenção, perceber, contemplar.” Foi neste período que o teatro se consolidou como uma forma artística única, incorporando elementos de drama, comédia e tragédia.

No entanto, o teatro no Brasil demorou muito para se tornar popular. Só começou a ser relevante no século 19, quando a Família Real Portuguesa chegou às terras brasileiras em 1808. Naquela época, o rei costumava chamar grupos de outros países para se apresentar para a nobreza. Isso ajudou o teatro a crescer e ser valorizado como uma forma de arte no país. Peças para você assistir Para comemorar e celebrar essa arte, confira 5 peças brasileiras que valem a pena assistir! Peça “Tom na Fazenda” (Imagem: Reprodução Digital | Guto Garrote) 1. Tom na fazenda No espetáculo, o personagem Tom (Armando Babaioff), um publicitário, vai até a fazenda da sua família para o funeral do seu parceiro. Ao chegar lá, descobre algo surpreendente: a mãe do falecido, interpretada por Soraya Ravenle, nunca tinha ouvido falar sobre Tom nem sabia que o filho era gay. Nesse ambiente rural e conservador, o publicitário fica envolvido em uma trama de mentiras criada pelo irmão grosseiro (Gustavo Rodrigues) do companheiro falecido. Isso gera relações complicadas e dependentes com a família. A fazenda, aos poucos, se transforma em um cenário para um jogo perigoso, no qual quanto mais os personagens se aproximam, mais visíveis se tornam as suas contradições. Serviço: Em cartaz no Teatro FAAP, em São Paulo, até o dia 19 de outubro.

Peça “O Auto da Compadecida” (Imagem: Reprodução Digital | @autodacompadecidaoficial) 2. O Auto da Compadecida Esta é uma famosa peça de teatro brasileira escrita por Ariano Suassuna, conta a história de dois amigos, João Grilo e Chicó, que vivem em uma cidade do interior do Nordeste do Brasil. A trama é uma comédia que mistura elementos religiosos, sociais e culturais, e os protagonistas frequentemente se envolvem em situações engraçadas e trapalhadas. A história gira em torno das artimanhas e espertezas de João Grilo para enganar as pessoas e escapar de situações difíceis. Além disso, a obra apresenta a figura da Compadecida, uma representação da Virgem Maria, que julga as ações dos personagens no final da peça.

Inclusive, o Auto da Compadecida ganhou um filme em 2000 (com direito a performance de Selton Mello, Fernanda Montenegro e Matheus Nachtergaele). A sequência do longa está prevista para estrear em 2024. Serviço: O espetáculo está em cartaz no Teatro Mooca, no Mooca Plaza Shopping, em São Paulo, até o dia 26 de outubro. O filme, por sua vez, está disponível no Globoplay, no Prime Video e no AppleTV. Peça “Matilda” (Imagem: Reprodução Digital | @matildamusicalbrasil)