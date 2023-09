5 cereais saudáveis para incluir na dieta

Confira opções indicadas para consumir no dia a dia e emagrecer com saúde

1. Quinoa

A quinoa é um pseudocereal que contribui para o bom funcionamento do corpo. Muito indicada para praticantes de atividades físicas, ela é rica em proteínas que ajudam na construção de massa muscular. Além disso, contém mais de 20 aminoácidos em sua composição, dos quais 9 são essenciais para o funcionamento do organismo.

“É muito proteica, fonte de vitaminas do complexo B, fibras e minerais. A qualidade de proteínas que possui é comparável às fontes de origem animal, não pela quantidade, mas pela união de vários tipos proteicos que oferecem tudo o que o organismo necessita”, explica a culinarista Guta Pudell.

2. Milho

O milho é um cereal de fácil inserção na alimentação e muito benéfico para as funções do organismo. Rico em vitaminas do complexo A, B1 e B3, ele ajuda a manter a pele saudável e favorece a imunidade do corpo, contribuindo para a prevenção de doenças. Além disso, as substâncias antioxidantes presentes no grão ajudam na absorção adequada de minerais e são muito conhecidas por prevenir o envelhecimento e proteger as células.

Aveia ajuda a eliminar substâncias tóxicas do organismo (Imagem: Vladislav Noseek | Shutterstock)

3. Aveia

A aveia é um cereal versátil que pode ser combinado com diversos alimentos. Fonte de fibras, cálcio, ferro, vitaminas, proteínas e carboidratos, ela é um dos alimentos que não poderia ficar de fora dessa lista, pois, além de ser fundamental para uma alimentação saudável, ajuda a eliminar substâncias tóxicas do organismo, diminuindo o risco de inflamações, e contribui para a perda de peso. “A aveia tem carboidratos de absorção lenta, que dão a sensação de saciedade por mais tempo, auxiliando no emagrecimento”, acrescenta a nutricionista Daniela Medeiros.

4. Cevada

Se você faz parte do grupo que pensa que a cevada é encontrada somente na cerveja, saiba que você está muito enganado. Também conhecido como cevadinha, esse cereal está presente em farinhas, biscoitos e até barras de cereal.