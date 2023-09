4 receitas da culinária gaúcha sem glúten

Cuca de banana (Imagem: Riccio da favola | Shutterstock) - Portal EdiCase

A culinária gaúcha é conhecida por seus temperos e tradições que descendem de anos da história. Devido a isso, as comidas típicas da região vão muito além dos costumeiros chimarrão e churrasco, como se popularizou em outros estados, e possui uma rica variedade de sabores, inclusive para os intolerantes ao glúten. Isso porque os gaúchos não deixam a desejar no quesito satisfação de paladar e as suas comidas típicas permitem adaptações fáceis e gostosas. Por isso, confira 4 receitas da culinária gaúcha para você fazer em casa e se deliciar sem restrições! Cuca de banana Ingredientes Massa

4 ovos

1 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

mascavo 1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de manteiga

3 xícaras de chá de farinha de arroz

1/2 colher de chá de goma xantana

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Bananas descascadas e picadas a gosto

Manteiga para untar

Farinha de arroz para enfarinhar Farofa 1 xícara de chá de farinha de arroz

3 colheres de sopa de açúcar de coco

1 colher de sopa de manteiga

Raspas de limão e canela em pó a gosto Modo de preparo Massa Separe as gemas das claras e, em uma batedeira, bata as claras em neve. Transfira para um recipiente e reserve. Ainda na batedeira, coloque as gemas e o açúcar e bata até obter um creme. Adicione o leite e a manteiga e bata para incorporar. Aos poucos, acrescente a farinha de arroz e a goma xantana e bata até obter uma massa homogênea. Por último, junte a massa às claras em neve, coloque o fermento químico e bata bem. Depois, disponha metade da massa sobre uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de arroz. Distribua as bananas sobre ela e cubra com o restante da massa. Reserve. Farofa Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa bem. Polvilhe a cuca com a farofa e leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Sirva em seguida. Galeto assado Ingredientes 2 galetos

1 colher de sopa de mostarda

1/5 de colher de sopa de manteiga derretida

2 dentes de alho descascados e amassados

2 ramos de alecrim picado

Suco de 2 limões

1 colher de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de sal

Vinagre a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque a mostarda, a manteiga, o alho, o alecrim, o suco de limão, o açúcar mascavo e o sal e misture até obter uma pasta. Após, passe a mistura dentro e fora dos galetos, disponha-os sobre uma assadeira e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 15 minutos. Com cuidado, retire o papel-alumínio e leve ao forno novamente até dourar. Sirva em seguida.

Papo de anjo Ingredientes 10 gemas de ovos

1 xícara de chá de água

1 xícara de chá de açúcar

1 1/2 colher de chá de essência de baunilha

1 canela em pau

Manteiga para untar

Água Modo de preparo Em uma batedeira, coloque as gemas e bata por 10 minutos. Reserve. Unte forminhas para empada com manteiga e, com a ajuda de uma concha, preencha até a metade com as gemas. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, transfira a água para uma assadeira e disponha as forminhas com as gemas sobre ela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque a água e o açúcar e misture bem. Adicione a canela e leve ao fogo médio para cozinhar por 2 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, junte a essência de baunilha e mexa para incorporar. Reserve. Retire os papos de anjo do forno, espere esfriar e, com cuidado, desenforme. Passe os doces sobre a calda e sirva em seguida. Cueca virada (Imagem: Arlete Viel | Shutterstock)