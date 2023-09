Compulsão alimentar: confira os sintomas e os gatilhos dessa doença

A realidade mostra que a compulsão alimentar é um problema de saúde que merece atenção. Segundo dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, estima-se que, no Brasil, cerca de 2% da população sofra com a compulsão alimentar em algum momento da vida.

A compulsão alimentar tem raízes profundas em fatores emocionais e comportamentais. Frequentemente, as pessoas recorrem à comida como uma maneira de lidar com emoções difíceis, como estresse, ansiedade, solidão e tristeza.

De acordo com a psicóloga Vanessa Gebrim, especialista em Psicologia Clínica, a compulsão alimentar é caracterizada pela necessidade de consumir grandes quantidades de alimentos, mesmo quando não se está fisicamente com fome.

“Quando a comida é utilizada como suporte emocional, tende-se a descontar frustrações, tristeza e estresse na alimentação. Depressão, ansiedade, baixa autoestima e traumas também podem desencadear quadros de transtorno alimentar . Não estar satisfeito com a aparência do próprio corpo é um dos fatores de risco da compulsão alimentar. Esse problema é mais comum entre adolescentes e jovens, pois a estrutura emocional ainda está em formação”, revela Vanessa Gebrim.

Influências de fatores externos

A saúde mental estar tão atrelada aos nossos hábitos alimentares está diretamente ligada a séculos de criação de um ideal de beleza inexistente e tóxico. Tentar constantemente se encaixar nos padrões de beleza também pode levar ao desenvolvimento de outros problemas alimentares como bulimia e anorexia.

“O tempo todo, nas redes sociais e mídia, surgem novas dietas seguidas por modelos e atrizes, na maioria das vezes muito magras, associando magreza à saúde. No entanto, essa é uma ideia distorcida de corpo saudável e a privação de comida com o objetivo de emagrecer pode gerar episódios de compulsão”, aponta a psicóloga.

Formas de tratamento para a compulsão alimentar

Além do acompanhamento médico, a recuperação do paciente com esse transtorno está ligada à reconstrução de sua autoestima. “O melhor método é fazer psicoterapia e também frequentar grupos de apoio. Ao descobrir que não está sozinho – contando com uma rede de pessoas que lhe entendem e acolhem – você renovará suas forças para enfrentar a compulsão alimentar”, aconselha. Ainda assim, o apoio da família e amigos é essencial para voltar a amar seu corpo.