5 receitas de sucos detox refrescantes

Os sucos detox oferecem inúmeros benefícios ao corpo, como eliminar as impurezas do organismo, favorecer as funções intestinais e melhorar o sistema imunológico. Saborosos e nutritivos, são muito utilizados durante as dietas, porque auxiliam na perda de peso e aumentam a sensação de saciedade. Eles também podem ser consumidos por quem deseja apenas se refrescar de forma saudável, já que permitem combinações entre frutas e verduras.

Pensando nisso, selecionamos 5 receitas de sucos detox deliciosos e simples de fazer para você começar a semana com bons hábitos. Confira!

Suco de lichia com água de coco e gengibre

Ingredientes

200 ml de água de coco

Polpa de 8 lichias

1 gengibre descascado e cortado em rodelas

descascado e cortado em rodelas Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Transfira o suco um copo, adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.