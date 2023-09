4 dicas para fazer o seu salário render mais

Fazer o salário render no fim do mês pode ser uma grande dificuldade para muitas pessoas, principalmente com o aumento dos preços de variados produtos e serviços. No entanto, a partir de uma reeducação financeira é possível organizar o orçamento e conseguir poupar dinheiro, até porque as compras não são o único fator que fazem as pessoas gastarem exageradamente e, nestes casos, a frase popular “quanto mais se ganha, mais se gasta” não poderia fazer mais sentido.

Em função disso, Mila Gaudencio, economista que colabora com a redução e concentração de renda por meio da educação financeira na plataforma eduK, compartilha 4 estratégias para fazer o seu salário render mais. Confira!

1. Identifique os seus gatilhos para gastar

A maioria das nossas decisões financeiras estão ligadas às emoções. Identificar gatilhos que nos ajudam e nos prejudicam na nossa relação com o dinheiro é o primeiro passo. “[…] É notável que coragem e determinação são padrões positivos, e medo (de tirar um projeto do papel que pode trazer mais dinheiro) e impulsividade (tomar decisão sem pensar) são os negativos que frequentemente se manifestam”, comenta Mila Gaudencio. Refletir, colocar no papel (literalmente) e entender quais são os seus gatilhos para gastos excessivos são passos importantes para a mudança de comportamento.