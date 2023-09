5 parques temáticos e aquáticos para curtir em família pelo Brasil

Com 35 anos de história, o Beach Park é um dos principais destinos de férias do brasileiro. Localizado na praia do Aquiraz, a 17 km de Fortaleza, conta com um parque aquático, três resorts, um hotel, além do Restaurante de Praia e da Vila Azul do Mar – espaço de convivência e serviços –, ambos abertos ao público.

Embarcar em uma aventura familiar nos parques temáticos e aquáticos do Brasil é uma experiência que transcende gerações. O país abriga uma variedade de parques temáticos e aquáticos que cativam a imaginação de crianças e adultos de todas as idades, oferecendo não apenas diversão, mas também a oportunidade de criar memórias inesquecíveis que durarão toda a vida.

O Restaurante de Praia é a pedida para quem prefere mar, sol e uma paisagem de encher os olhos. Localizado na área externa do parque aquático, conta com estrutura e atendimento privilegiado.

Para as crianças, o Acqua Circo, maior playground aquático do mundo, é a opção mais segura e divertida, já que possui piso emborrachado e antiderrapante e diversos brinquedos lúdicos interligados que, juntos, formam um grande picadeiro aquático de circo.

Outro destaque é o Vaikuntudo que, além de ser uma das atrações mais radicais do parque, é o maior toboágua na categoria Tornado, com 25 metros de altura, onde as boias podem atingir uma velocidade de 43 km/h.

O Zoológico está localizado em uma área de 825 mil m², inserido no maior fragmento florestal de Mata Atlântica em área urbana na região metropolitana da cidade de São Paulo, com rica biodiversidade.

Desde 1958, o maior Zoológico do Brasil encanta visitantes de todas as idades. Muito mais que um espaço de lazer, o Zoológico de São Paulo atua como um importante centro de pesquisa, educação ambiental e conservação, cujo foco é gerar conhecimento, desenvolver pesquisas e estabelecer procedimentos e práticas que promovam a conservação da fauna silvestre.

Vinculado à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, o Zoológico recebe por ano um público de aproximadamente 1,3 milhão de pessoas. O visitante também pode desfrutar de outros espaços localizados no interior do Zoológico, como o Zoo Safári.

A receita gerada na bilheteria é revertida para a manutenção do espaço, que conta com cerca de 2.000 animais, entre mamíferos, aves, répteis, anfíbios e invertebrados, incluindo espécies raras e ameaçadas de extinção, como o tigre-de-bengala branco, a arara-azul-de-lear e o mico-leão-preto, sendo referência internacional em ações de conservação.

3. Alpen Park (Canela/RS)

A atração Vila Alpina, inspirada na arquitetura e na cultura dos Alpes traz cinco lojas temáticas em um ambiente acolhedor, aliando experiências ao comércio e espaço de convivência para clientes e visitantes do parque.

“A Vila Alpina é o coroamento do projeto idealizado para o Alpen Park desde o seu primeiro ano. Afinal, o sul da Alemanha e os Alpes alemães e austríacos foram a inspiração para trazer um equipamento inédito ao Brasil, lá no ano de 2003, quando apresentamos o nosso trenó alpino”, comenta Renato Fensterseifer, diretor do Alpen Park.

Cadeado customizado

Como símbolo da origem do parque, há também um plátano na Vila Alpina, onde os visitantes podem deixar um cadeado customizado, adquirido na loja de presentes do Alpen Park. O nome da pessoa é registrado no cadeado com canetas especiais e ela pode colocá-lo na grade ao redor da árvore, ficando com a chave do cadeado para levar como lembrança.

Lojas de conveniência

A Vila Alpina possui 700 m² entre áreas de convivência e construídas, incluindo cinco lojas: Souvenirs Alpen Park, Donna Villa (vestuário e artesanato), Vila Alpina (queijos, vinhos, espumantes e artefatos gauchescos), Florestal Candies (doces, balas e pirulitos) e Chocolate Planalto (com café no segundo andar). O espaço conta ainda com uma fonte e estrutura toda pensada para trazer o estilo alpino nos detalhes, decoração e arquitetura.

4. Hot Park (Caldas Novas/GO)

Inaugurado em 1997, o Hot Park, em Caldas Novas, já foi considerado um dos melhores parques aquáticos da América do Sul. Um ambiente calmo e relaxante para curtir ao lado de família e amigos, o parque é o lugar para viver altas aventuras e programas radicais, como o tobogã de 110 metros de altura.

Águas quentes e tobogãs tornam o parque mais especial

Um parque aquático de águas quentes com muitos tobogãs, mergulho e praia do cerrado. Essa poderia ser uma breve descrição do Hot Park. Mas o tamanho da diversão que o parque oferece é praticamente impossível de descrever em poucas palavras.

Mais de 23 atrações para a família

Em uma área de 52 mil m², o parque possui 23 atrações incluindo caiaque, pesca, surfe, rapel, half pipe e muito mais. Entre os destaques estão: Giant Slide, Acqua Race e Acqua River, Half Pipe, Xpirado, Praia do Cerrado e muito mais.

Animais vivem soltos no parque

Além de possuir uma ótima estrutura aquática, imagine viver a experiência de alimentar os pássaros e aves que vivem em um viveiro de 2 mil m², com cerca de 200 espécies entre araras, tucanos, periquitos, corujas, gaviões, papagaios, flamingos e faisões que vivem soltos e são mansos.

Com temperatura média variando de 23ºC a 32ºC, a região tem calor o ano inteiro. Por lá, o sol está presente cerca de 2.600 horas por ano. Ou seja, não há tempo ruim para a diversão!

5.Thermas dos Laranjais (Olímpia/SP)

Uma das grandes atrações de Olímpia, o Thermas dos Laranjais recebeu mais de 1,8 milhão de pessoas em 2019, ranqueado assim como o mais visitado da América Latina e o quinto mais visitado do mundo, segundo relatório da Themed Entertainment Association (TEA).

Thermas dos Laranjais possui mais de 55 atrações

Em uma área de 300 mil m² estão mais de 55 atrações, com uma boa variedade entre brinquedos radicais e outros mais tranquilos, a maioria com águas quentes circulantes. Ou seja, toda a família pode se divertir.

Maior complexo de toboáguas radicais do Brasil

Mesmo com tantas opções, o parque segue em constante expansão e busca lançar pelo menos uma grande atração todos os anos. Muitos dos brinquedos para quem quer mais emoção são exclusivos no Brasil. Entre eles estão o Surf Master (pista de surfe em meia lua) e a Montanha-Russa Aquática (um toboágua de 370 metros de extensão cheio de curvas, túneis, subidas e quedas). E ainda tem o Lendário, o maior complexo de toboáguas radicais do Brasil.

Piscinas de ondas com praias artificiais, ofurôs, piscinas de ressurgência (nas quais ninguém afunda), rio lento com corredeiras, brinquedos aquáticos para as crianças e muitas outras atrações completam o parque.

O Thermas conta ainda com mais de 30 estabelecimentos terceirizados de alimentação, entre restaurantes, lanchonetes, bares e quiosques de guloseimas. Há ainda vestiários e armários para locação.

Por Cláudio Lacerda Oliva, Eliria Buso e Patrícia Chemin – revista Qual Viagem.