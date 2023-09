5 chás para limpar o organismo e auxiliar no emagrecimento

Aprenda a preparar bebidas deliciosas para emagrecer com saúde

Beber uma xícara de chá diariamente não precisa ser um hábito exclusivo dos ingleses, você também pode adotar essa prática para aproveitar os benefícios, especialmente quando falamos dos chás detox. Isso porque, nesse caso, a infusão desempenha um papel importante na promoção de um estilo de vida saudável, uma vez que favorece a desintoxicação do organismo e a perda de peso, enquanto hidrata o corpo e fortalece o sistema imunológico.

Por isso, confira 5 receitas de chás detox fáceis de fazer para você limpar o organismo e emagrecer com saúde. Veja!

Chá de casca de abacaxi com gengibre e hortelã

Ingredientes

Casca de 1 abacaxi

1 xícara de chá de folhas de hortelã

1 gengibre cortado em rodelas

1/5 l de água

Mel a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a casca de abacaxi, as folhas de hortelã e o gengibre e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após levantar fervura. Desligue o fogo, coe o chá, adoce com mel e sirva em seguida.