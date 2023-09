Veja como usar o gelo de babosa corretamente na pele

Um cuidado adequado com a pele é essencial para homens e mulheres que desejam melhorar a aparência e cuidar da saúde. A fim de atingir esse objetivo, muitos produtos de várias marcas e tecnologias estão sendo constantemente lançados no mercado, com o propósito de proporcionar mais benefícios ao rosto.

Contudo, existem produtos naturais que conseguem entregar ótimos resultados e de maneira econômica. Nas redes sociais, por exemplo, é comum ver vídeos de influenciadores com dicas simples que prometem transformar a pele. Uma dessas receitas virais publicadas recentemente, por exemplo, é com o gelo de babosa, que, segundo alguns autores de conteúdos no TikTok, auxilia na hidratação e cicatrização.

Babosa é uma aliada nos cuidados da pele

Apesar de rolar muita invenção “milagrosa” polêmica e de finalidade duvidosa por aí, a dermatologista Dra. Isadora Rosan afirma que a planta pode, sim, ser uma aliada no skincare e tem seus benefícios. Porém, como é de se esperar, não transforma totalmente a pele.