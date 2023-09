5 atividades físicas divertidas para fazer no final de semana

Caminhar ou correr ajuda no controle da hipertensão, do diabetes e do colesterol (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) - Portal EdiCase

Com a correria do dia a dia, encontrar tempo para se exercitar pode ser um desafio. Nesse cenário, o fim de semana oferece a oportunidade perfeita para sair, se divertir e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde física e mental. Existem várias atividades físicas que não apenas ajudam a manter a forma, mas também promovem a conexão com amigos e familiares, proporcionando momentos de alegria e contribuindo para o bem-estar. "A prática de exercícios físicos aumenta o fluxo da circulação do sangue e melhora o retorno venoso para levar oxigênio às células dos músculos e tecidos próximos. Além disso, contribui para a queima de gordura, ajuda a desenvolver os músculos e fortalece o sistema imunológico", explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. A seguir, confira algumas atividades físicas para tornar os fins de semana mais saudáveis e divertidos!

1. Caminhada ou trilha em grupo Reúna pessoas de quem gosta e escolha uma trilha ou um local para uma caminhada. Caminhar em grupo fortalece laços sociais, promove bem-estar mental, melhora a saúde cardiovascular e proporciona um escape relaxante da vida cotidiana. Além disso, é uma ótima maneira de apreciar a natureza enquanto se mantém ativo. “Tanto a caminhada quanto a corrida são boas para a saúde e alguns benefícios são comuns em ambas as modalidades, como o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol, a melhora da circulação e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e melhoram a qualidade do sono”, destaca a Dra. Aline. 2. Passeio de bicicleta Se você possui uma bicicleta, vá dar um passeio pelo seu bairro ou por trilhas locais. Andar de bicicleta não só promove a saúde cardiovascular e fortalece as pernas, mas também é uma ótima maneira de explorar novos lugares e apreciar a paisagem. Além disso, é uma opção de transporte sustentável que beneficia o meio ambiente. “O ciclismo também age como um antidepressivo, pois relaxa e alivia todas as tensões do estresse do dia a dia. Melhora o sono, já que aumenta a produção de endorfina (hormônio da felicidade), aumenta o HDL (bom colesterol) e previne problemas de hipertensão”, explica Iva Bittencourt, personal trainer e apresentadora da TV Cinec. 3. Esportes em equipe Organize um jogo de futebol, vôlei, basquete ou qualquer outro esporte em equipe com amigos e familiares. Jogos em equipe incentivam o trabalho conjunto, melhoram a comunicação e a coordenação, fortalecem os laços sociais e promovem a diversão. Além disso, proporcionam um exercício cardiovascular e muscular significativo, contribuindo para uma vida ativa e saudável. É uma maneira excelente de socializar e se divertir enquanto se exercita. A dança pode ajudar no combate ao estresse e à depressão leve ou moderada (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)