4 tendências de looks para investir durante a primavera-verão

Durante a mudança de estações, a moda se reinventa e traz à tona novas tendências que transformam os estilos e dão uma cara nova ao gurda-roupa. E, para a primavera-verão deste ano, não poderia ser diferente. Segundo Indira Magalhães, coordenadora de Estilo da Caedu (varejista de moda), a proposta para 2023 promete destaque em apostas bem marcantes e diferentes.

“Teremos opções para todos os gostos. Por exemplo, a modelagem cargo, muito presente dentro do estilo street e urbano, vêm com tudo nesse semestre. Mas, em contrapartida, tecidos como o tricô e recortes mídis com presença de babados, também estarão super em alta no mundo fashion”, comenta a profissional.

Considerando isso, Indianara Magalhães indica 4 tendências de estilo para investir durante a mudança de estação. Confira!