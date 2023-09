8 dicas para se preparar nos últimos dois meses antes do Enem

A prova mais importante entre os estudantes brasileiros está chegando: o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecerá daqui a menos de dois meses, nos dias 5 e 12 de novembro. Com mais de 3,9 milhões de inscritos, os alunos precisam se concentrar e manter a calma para preencher vagas concorridas no ensino superior.

Por ser um período que demanda um preparo emocional que vai além do cronograma de estudos, Carlos Pirovani, CEO da Estuda.com, plataforma educacional de avaliação e análise de desempenho que atende alunos, professores e escolas de todo o Brasil, lista 8 dicas importantes para os candidatos conseguirem manter um foco nessa reta final dos estudos.

1. Priorize o descanso

Uma boa noite de sono afeta diretamente a performance e o aprendizado, proporcionando mais qualidade no desempenho de maneira geral. Tenha uma rotina, busque dormir no mesmo horário e faça a higiene do sono, se desligue das telas (smartphones e computadores) por pelo menos uma hora antes.