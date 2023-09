5 exercícios fáceis de fazer para aumentar a massa muscular

Investir na preservação e no aumento dos músculos é fundamental para a saúde e qualidade de vida

A massa muscular desempenha um papel fundamental na saúde e bem-estar do corpo humano. Além de fornecer força e resistência física, os músculos são cruciais para diversos processos metabólicos e funcionais do organismo. Ao contrário do que muitos pensam, a importância da massa muscular vai muito além da estética ou da capacidade de levantar pesos elevados.

O tecido muscular, por exemplo, é considerado um órgão metabólico, sendo responsável por liberar alguns hormônios bons para o organismo, além de proteger o osso, dar equilíbrio e acelerar o metabolismo. Além disso, os músculos são essenciais para a manutenção da postura e do equilíbrio, o que pode prevenir dores crônicas nas costas e outras complicações associadas à má postura.

“É importante que as pessoas comecem a se preocupar com o ganho de massa magra desde cedo, por meio de atividades físicas e de uma alimentação equilibrada […] é uma forma de conquistar mais saúde e qualidade de vida ao longo da vida”, afirma o nutrólogo e endocrinologista Dr. Ronan Araujo.