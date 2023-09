5 dicas para tratar e evitar doenças cardíacas em animais de estimação

À medida que a primavera se aproxima, é hora de nos concentrarmos em algo que é vital para a felicidade e vitalidade dos nossos companheiros de quatro patas: a saúde cardíaca. Segundo dados do Programa de Cuidados ao Paciente Crônico, desenvolvido pela Petlove, dos 255 pets que participaram do estudo, cerca de 48 são cardiopatas e 10 hipertensos, o que leva a uma estatística de 19% dos animais da pesquisa com doenças ligadas ao coração.

A amostragem também estipulou os principais problemas cardiovasculares apresentados nos pets e, entre algumas delas, destacou-se a doença valvar degenerativa crônica e a cardiomiopatia dilatada em cães. Nos gatos, por sua vez, a cardiopatia mais comum é a cardiomiopatia hipertrófica felina e a hipertensão arterial sistêmica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, apesar dos dados, alguns sinais permitem identificar essas condições precocemente para cuidar da saúde dos animais, como explica a médica veterinária da Petlove Joana Portin, responsável pelos Estudos de Doenças Crônicas, que também aponta os melhores métodos de prevenção e cuidados com os pets. Veja!