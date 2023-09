3 receitas de escondidinho para o jantar

Escondidinho de carne moída (Imagem: hlphoto | Shutterstock) - Portal EdiCase

O escondidinho, prato delicioso e uma ótima opção para servir no almoço, jantar ou em ocasiões especiais, é uma das escolhas mais pedidas quando se trata de uma refeição simples e com sabor. Ele combina com diversos recheios e costuma fazer sucesso nas refeições entre amigos e familiares. Pensando nisso, selecionamos 3 receitas de escondidinho irresistíveis para você se deliciar e sair do tradicional. Veja! Escondidinho de carne moída Ingredientes Purê

1 kg de batatas descascadas e cortadas ao meio

Sal a gosto

Água para cozinhar

200 ml de leite

2 colheres de sopa de manteiga Recheio 500 g de carne moída

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

Azeite, cheiro-verde picado, pimenta-do-reino branca moída e sal a gosto Montagem 200 g de queijo muçarela fatiado

Queijo ralado a gosto Modo de preparo Purê Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Após, desligue o fogo, descarte a água, disponha as batatas em um recipiente e, com a ajuda de um garfo, amasse bem. Adicione o leite e a manteiga e mexa até formar um purê. Reserve. Recheio Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a carne e, em fogo baixo, refogue até secar bem a água criada pela própria carne moída. Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino branca e cheiro-verde. Reserve.

Montagem Forre um refratário com metade do purê de batata, acrescente uma camada de queijo muçarela e a carne moída. Faça outra camada de queijo muçarela e cubra com o restante do purê. Finalize com o queijo ralado. Em seguida, leve ao forno preaquecido à temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida. Escondidinho de frango Ingredientes Recheio

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de peito de frango cozido e desfiado

395 g de ervilha

395 g de milho-verde

Orégano, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 sachê de tempero para frango

340 g de molho de tomate Purê 1 kg de batatas descascadas e cortadas ao meio

250 g de creme de leite

50 g de queijo parmesão ralado

Sal a gosto Para a montagem Azeite e queijo ralado a gosto Modo de preparo Recheio