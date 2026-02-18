'Quase perdi a língua por um câncer e agora alerto outros homens sobre o risco do HPV'

Anthony Perriam Anthony Perriam não apresentava nenhum sintoma além de um caroço sob a mandíbula Este artigo contém imagens que podem considerar perturbadoras para alguns leitores. Um pai de dois filhos esteve prestes a perder a língua depois que um pequeno caroço sob sua mandíbula revelou ser um câncer.

Anthony Perriam procurou seu clínico geral após notar o caroço pela primeira vez e, poucas semanas depois, foi diagnosticado com um câncer de cabeça e pescoço relacionado ao vírus do papiloma humano (HPV).

O HPV é um grupo comum de vírus que afetam a pele e não causam problemas na maioria das pessoas, mas certos tipos podem causar câncer ou verrugas genitais. "Eu só tinha ouvido falar do HPV em relação ao câncer de colo do útero. Não tinha ideia de que poderia causar cânceres como este, especialmente em homens", conta Anthony, que vive em Cardiff, no País de Gales. "Me considero sortudo por ainda conseguir comer e falar, mas se tivesse deixado passar mais tempo, poderia ter perdido a língua ou até mesmo morrido", acrescenta.

A maioria das pessoas que se infectam com o HPV elimina o vírus do organismo, de acordo com o Serviço Nacional de Saúde de Gales (NHS Wales). No entanto, ele pode causar verrugas genitais ou até câncer, com maior frequência de cabeça e pescoço em homens, e de colo do útero em mulheres. Em muitos países, recomenda-se a vacina contra o HPV para crianças de 12 e 13 anos e para pessoas com maior risco de contrair o vírus.

No Brasil, o SUS (Sistema Único de Saúde) oferece a vacina gratuitamente a quem tem enre 9 e 14 anos. "Se você notar um caroço, mesmo que não doa, vá fazer um exame", diz Anthony. "Não se fala o suficiente sobre este tipo de câncer, especialmente entre os homens. A detecção precoce realmente salva vidas."

Anthony Perriam Um tumor foi descoberto na base da língua de Anthony Apesar de não apresentar nenhum sintoma, uma tomografia computadorizada, uma biópsia e uma ressonância magnética confirmaram a doença em março de 2023. "Naquela época, eu tinha um filho de 3 anos e outro de 6. Meu primeiro pensamento não foi em mim, mas neles. Estava completamente apavorado por eles", diz. Anthony, que tem 41 anos, teve 44 gânglios linfáticos removidos do pescoço, e o tumor primário na base da língua foi localizado por meio de cirurgia assistida por robô.