Por que Reino Unido faz ofensiva contra o 'Brazilian butt lift', procedimento para aumentar o bumbum

Getty Images O procedimento estético conhecido como Brazilian butt lift (BBL), procurado por quem deseja aumentar os glúteos, está na mira de parlamentares e do governo no Reino Unido. Em um documento publicado nesta quarta-feira (18/2), o Comitê de Mulheres e Igualdade do Parlamento inglês recomendou que a legislação seja alterada para restringir apenas aos médicos o direito de realizar este e outros procedimentos considerados de alto risco.

Atualmente não há no país regulamentação que determine quais profissionais podem ou não conduzir procedimentos que não envolvam incisões.

Essa brecha legal, conforme o relatório final divulgado pelo comitê, criou um mercado "sem lei" em que procedimentos chegam a ser realizados "em imóveis alugados pelo Airbnb, quartos de hotel, galpões de jardim e banheiros públicos". Alguns deles, apesar de serem considerados "não cirúrgicos", são altamente invasivos e com alto risco aos pacientes, como o aumento de mamas com uso de solução salina e a versão "não cirúrgica" do BBL, na qual são usados preenchedores como ácido hialurônico. Nos últimos anos foram noticiados diversos casos de complicações e morte após a intervenção no Reino Unido.

No Brasil, o procedimento com ácido hialurônico na área dos glúteos tem sido popularmente chamado de "harmonização de bumbum" e pode ser realizado por profissionais habilitados pelos conselhos de classe que permitam e estabeleçam diretrizes para a prática — por exemplo, de médicos e biomédicos. O polimetilmetacrilato, ou PMMA, também já foi usado nesse tipo de procedimento no Brasil, mas diante de uma onda de casos de complicações e mortes o Conselho Federal de Medicina (CFM) pediu, no ano passado, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibisse seu uso em procedimentos estéticos. Atualmente ele é liberado apenas para uso em casos médicos específicos, não mais estéticos. O BBL tradicional, ou gluteoplastia, consiste na aplicação na área do glúteo de gordura extraída de outras áreas do corpo — e é conhecida como o procedimento com maior índice de mortalidade entre as cirurgias plásticas.

Ficou popularmente conhecida em diversos países como "Brazilian butt lift" — "lifting de bumbum brasileiro", em tradução literal — em referência à anatomia mais curvilínea das brasileiras. Em agosto do ano passado, o governo chegou a propor, entre uma série de medidas para coibir os abusos na área de procedimentos cosméticos que têm causado preocupação no país, restrições para limitar a realização do BBL "não cirúrgico" apenas a profissionais qualificados. Nesse sentido, o novo relatório do comitê do Parlamento afirma que o Executivo "não está agindo com rapidez suficiente" na implementação de um sistema de licenciamento para procedimentos estéticos não cirúrgicos e "deveria acelerar as ações regulatórias".