O fenômeno que explica por que iguanas estão despencando de árvores com onda de frio na Flórida

Cristóbal Herrera / EPA A Flórida passou por uma onda de frio incomum que afetou iguanas e outros répteis A Flórida tem passado por uma onda de frio incomum nos últimos dias. O Estado americano conhecido como "Estado do Sol", acostumado às altas temperaturas, viu os termômetros despencarem no último fim de semana para níveis não vistos em mais de uma década.

Em Miami e Fort Lauderdale, as duas principais cidades do sul da Flórida, foram registradas mínimas próximas a 0°C, as mais baixas desde 2010.

E as iguanas estão entre as que mais sofrem com isso. As baixas temperaturas deixam as iguanas imobilizadas, em uma espécie de estado catatônico ou paralisia temporária. Quando estão dormindo nas árvores, elas perdem a firmeza e caem no chão. Paralisadas, mas ainda vivas.

'Chuva' de iguanas Tartarugas marinhas, cobras e outros répteis também sofrem de hipotermia durante temperaturas congelantes. No caso das iguanas, a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida emitiu um alerta sobre o potencial de quedas desses animais das árvores devido ao frio extremo dos últimos dias. Uma ordem executiva excepcional agora permite que cidadãos que presenciarem a queda de um desses répteis em sua propriedade possam removê-lo e entregá-lo às autoridades.

A Comissão lembra que as iguanas-verdes são uma espécie invasora cuja presença na Flórida impacta negativamente os ecossistemas locais. Cristóbal Herrera / Getty No frio, as iguanas ficam letárgicas e podem cair das árvores à medida que perdem as forças As autoridades já haviam alertado sobre o perigo de se levar uma dessas iguanas para casa. "Seja o que for que você faça, não leve iguanas-verdes selvagens para dentro de casa ou do carro para mantê-las aquecidas! Elas podem se recuperar mais rápido do que você imagina e ficarem agressivas, usando suas longas caudas e seus dentes e garras afiadas", disse a comissão em 2022.