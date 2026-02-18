Dismorfia corporal: como deixei de odiar minha aparência e aprendi a me aceitar

Charlotte Joy Charlotte é uma musicista que escreveu um álbum conceitual sobre sua experiência com o Transtorno Dismórfico Corporal Muitos de nós conseguimos encontrar defeitos no que vemos no espelho — mas o ódio intenso que Charlotte sentia pela própria aparência começou a tomar conta da vida dela no início da adolescência. "Eu acordava às 5h30 para me maquiar, mesmo que o ônibus escolar só passasse às 8h30", conta.

"Eu aplicava a maquiagem compulsivamente, tirava, reaplicava, tirava de novo — tentando deixá-la o mais simétrica e perfeita possível."

Charlotte diz que começou a se isolar, até que não conseguia mais ir à faculdade, a não ser para fazer provas. Ela não foi ao baile de formatura porque não suportava a ideia de ser fotografada. Por fim, recebeu o diagnóstico de Transtorno Dismórfico Corporal. Dismorfia corporal é um termo frequentemente usado nas redes sociais para expressar a insatisfação de uma pessoa com o próprio corpo. Mas o diagnóstico do Transtorno Dismórfico Corporal (TDC) é diferente: ocorre quando a ansiedade em relação à aparência começa a interferir na vida cotidiana, explica Viren Swami, professor de psicologia social da Anglia Ruskin University.

Trata-se de uma obsessão com algum aspecto da própria aparência que outras pessoas consideram normal, mas que, para quem vivencia o transtorno, pode parecer completamente errado, disse Swami ao podcast Complex, da BBC (áudio em inglês). Entre as características do transtorno estão sofrimento emocional, muito tempo gasto em ruminação e a sensação de não conseguir controlar pensamentos sobre a própria aparência. O transtorno também pode envolver comportamentos repetitivos, como checar o espelho com frequência ou tocar repetidamente a parte do corpo considerada defeituosa.

"O mundo inteiro da pessoa passa a girar em torno desse aspecto do corpo, e todo o resto meio que vai desaparecendo", afirma. Swami diz que é muito mais comum mulheres experimentarem insatisfação corporal, mas, no caso do transtorno, não há uma divisão clara entre os gêneros. Charlotte começou a fazer terapia no serviço local de saúde mental antes de ser internada em uma unidade residencial para transtornos de ansiedade, em Londres.

"Fiz terapia ocupacional durante a internação, como aulas de arte, cerâmica e composição musical — e foi assim que voltei a me conectar com a música", conta. "Isso me ajudou a canalizar meu perfeccionismo, tirando-o da escuridão e trazendo-o para a luz, dissipando aquela vergonha." Depois de receber alta, ela passou a compartilhar sua história nas redes sociais na esperança de ajudar outras pessoas.