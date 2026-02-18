As vezes em que Vini Jr. levantou a voz contra o racismo

Getty Images O mais recente episódio envolvendo Vinicius Junior reacendeu o debate sobre racismo no futebol europeu e levou a Uefa a agir rapidamente. A entidade anunciou às 13h desta quarta-feira a abertura de uma investigação oficial após o atacante brasileiro relatar ter sido alvo de ofensa de cunho racista durante a vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica, em Lisboa, pelo playoff da Liga dos Campeões 2025/2026.

Segundo comunicado da Uefa, um inspetor de Ética e Disciplina foi designado para apurar as alegações de comportamento discriminatório ocorridas na partida de 17 de fevereiro. Novas informações devem ser divulgadas nos próximos dias.

O jogo chegou a ser interrompido por 10 minutos após Vinicius comunicar o incidente ao árbitro François Letexier. Jogadores das duas equipes deixaram o campo, e o protocolo antirracismo foi acionado. O gesto de braços cruzados utilizado pelo árbitro faz parte do protocolo introduzido pela Fifa em 2024 para sinalizar denúncias de racismo em campo.

O brasileiro havia acabado de marcar o gol da vitória quando ocorreu a discussão com o meio-campista argentino Gianluca Prestianni, que nega ter proferido insultos racistas. Após a paralisação, a partida foi retomada e terminou com vitória do Real Madrid por 1 a 0. Durante os acréscimos, um objeto lançado da arquibancada atingiu o braço do jogador.

Em uma publicação nas redes sociais, Vinicius afirmou que "racistas são, acima de tudo, covardes" e criticou a forma como o protocolo foi conduzido. "Nada do que aconteceu hoje é novo na minha vida", escreveu o jogador, que acumula diversos episódios semelhantes ao longo da carreira. Ele também afirmou ter recebido cartão amarelo pela comemoração do gol e disse não compreender a decisão. Prestianni negou as acusações e declarou que o brasileiro interpretou mal o que teria ouvido.

"Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vini Jr., que lamentavelmente interpretou mal o que achou ter ouvido", disse o jogador. Ele também afirmou ter recebido ameaças após o episódio. Em publicação nas redes sociais, o Benfica defendeu o atleta e afirmou que, pela distância, os jogadores do Real Madrid não poderiam ter ouvido o que alegam ter sido dito. O que pode acontecer com Prestianni Getty Images Gianlucca Prestianni e Vinicius Jr. durante partida do Benfica contra o Real Madrid Caso a investigação da Uefa conclua que houve abuso racial, Prestianni poderá receber uma suspensão mínima de 10 partidas em competições europeias.