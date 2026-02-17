Truques virais para desinchar o rosto funcionam? Dermatologista analisa três estratégias populares nas redes

Getty Images Mulher em frene ao espelho com uma pedra gua sha no rosto Desde mergulhar o rosto em tigelas de água gelada até passar utensílios congelados nas bochechas, as redes sociais estão repletas de soluções rápidas que prometem desinchar o rosto em minutos. Embora essas técnicas pareçam convincentes na tela, dermatologistas afirmam que muitas são mal compreendidas, superestimadas e, na melhor das hipóteses, temporárias.

A dermatologista Aiza Jamil afirma que o inchaço facial geralmente é causado pela retenção de líquidos, e os gatilhos comuns incluem alto consumo de sal e álcool, alergias e falta de sono.

Tina Tian, ​​também dermatologista, explica que a maioria das dicas virais se enquadra em três categorias: exposição ao frio, massagem e efeitos de firmeza temporários. Elas podem "realmente reduzir o inchaço visível e proporcionar alívio, mas a palavra-chave é temporário — elas não mudarão permanentemente a estrutura facial". Então, o que realmente ajuda com o inchaço facial e o que é mais mito do que milagre? Aqui está a verdade sobre três tratamentos comuns.

1. Uso do frio Getty Images A exposição ao frio leva à constrição dos vasos sanguíneos Se você já ficou em dúvida se deveria mergulhar o rosto em uma tigela de água gelada, saiba que não está sozinho. O "tratamento facial com gelo" se tornou um rito de passagem nas redes e é metade truque de beleza, metade desafio de resistência. Tina explica que o apelo vem do fato de que "a exposição ao frio causa a constrição dos vasos sanguíneos, o que pode reduzir o inchaço". Essa é a lógica por trás dos tratamentos faciais com gelo, globos criogênicos e máscaras faciais refrigeradas, mas Tina diz que você não precisa de um mergulho dramático no gelo para obter o benefício, já que uma compressa fria ou mesmo um pouco de água fria podem resolver o problema.

Aiza acrescenta que isso pode dar uma "aparência ligeiramente mais firme e fresca, principalmente pela manhã", mas os resultados são temporários e o efeito "dura horas, e não dias". Tina diz que também existe uma linha tênue entre refrescar e exagerar, pois "uma exposição muito agressiva ao gelo pode irritar a pele sensível ou desencadear rosácea, então seja suave". Os riscos e benefícios de nadar na água gelada

Máscaras de LED podem transformar a pele? Especialistas explicam benefícios 2. Rolinhos faciais Getty Images É importante usar a ferramenta com cuidado, diz Tina Antes ferramentas de nicho para spas, os rolinhos faciais e as pedras gua sha agora são itens essenciais no banheiro de muitas pessoas.

Promovidos como dispositivos de modelagem, eles ganharam reputação por levantar e contornar o rosto, mas Aiza afirma que "não firmam a pele permanentemente, não alteram a estrutura da pele nem removem gordura". Ela acrescenta que é melhor considerá-los como uma "ferramenta calmante". No entanto, podem ajudar a reduzir o inchaço facial temporariamente. "Uma massagem suave estimula a drenagem linfática e reduz o acúmulo de líquidos se usados ​​regularmente", diz. Ao deslizar esses produtos sobre a pele, você ajuda o fluido estagnado a se mover do rosto em direção aos gânglios linfáticos, onde ele pode ser drenado naturalmente.