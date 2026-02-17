Jejum intermitente pode ter pouco impacto na perda de peso, aponta estudo: 'Evidências não justificam entusiasmo que vemos nas redes'

Getty Images Um estudo amplo que analisou os resultados de diversas pesquisas apontou que o jejum intermitente pode não ter os efeitos esperados por pessoas com sobrepeso ou obesidade que adotam a prática com o objetivo de emagrecer. O jejum intermitente é uma abordagem relativamente nova para perder peso e ganhou popularidade nos últimos anos. Ela pode se apresentar de diferentes formas: com alimentação apenas durante um período determinado a cada dia, com jejum em determinados dias da semana ou alternância entre dias de alimentação normal e dias de alimentação bastante reduzida.

Um exemplo é a "dieta 5:2", que prevê a redução significativa da ingestão calórica em dois dias não consecutivos durante a semana.

A análise se debruçou sobre os dados de 22 estudos já publicados, com quase 2.000 participantes ao todo, conduzidos com o objetivo de verificar se o jejum intermitente de curto prazo (durante um período de até 12 meses) era mais eficaz para ajudar adultos a perder peso do que as recomendações padrão sobre dieta e alimentação saudável ou a ausência de qualquer recomendação. A principal conclusão foi de que o jejum intermitente "pode ​​fazer pouca ou nenhuma diferença na perda de peso e na qualidade de vida" quando comparado à conduta focada nas orientações tradicionais sobre dietas, com recomendações, por exemplo, para reduzir a ingestão de calorias e adotar uma alimentação mais saudável. Os autores ressaltaram que é possível que o jejum intermitente ajude a melhorar a saúde geral por meio de mudanças benéficas em algumas funções corporais, mas que esse efeito ainda não é claro e, portanto, ainda são necessárias evidências científicas mais robustas para corroborar essa hipótese.

Getty Images Análise apontou que jejum não fez diferença quando comparado a práticas tradicionais como redução da ingestão de calorias e alimentação saudável Luis Garegnani, autor principal do estudo de revisão e pesquisador do Hospital Universitário Italiano de Buenos Aires, disse estar preocupado com a atenção que o jejum intermitente vem recebendo na internet. "O jejum intermitente pode ser uma opção razoável para algumas pessoas, mas as evidências atuais não justificam o entusiasmo que vemos nas redes sociais", afirmou. Os pesquisadores também pontuam, por outro lado, que cada pessoa é diferente e que algumas podem se beneficiar da prática, como destacou Eva Madrid, autora sênior da pesquisa: "Os médicos precisarão adotar uma abordagem individualizada ao aconselhar um adulto com sobrepeso sobre a perda de peso".

Os cientistas afirmam ter razoável nível de confiança em seus achados e sinalizaram uma série de fragilidades nos estudos que analisaram. A maioria deles, por exemplo, ​​não utilizou os métodos mais robustos de pesquisa e incluiu um número reduzido de participantes, o que diminui a relevância estatística dos resultados e sua possibilidade de generalização. Publicado na Cochrane Database of Systematic Reviews, o trabalho afirma que são necessárias mais pesquisas para analisar o impacto do jejum intermitente em outros aspectos da saúde, como a situação do diabetes tipo 2 e outras doenças subjacentes.