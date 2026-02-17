Irã anuncia avanço em negociações com EUA sobre acordo nuclear

Reuters Negociações acontecem no Consulado Geral de Omã, em Genebra O Irã afirmou ter chegado a um entendimento com os Estados Unidos sobre os 'princípios básicos' de um possível acordo em relação ao programa nuclear iraniano, após nova rodada de negociações indiretas realizada em Genebra nesta terça-feira (17/2). Mas, segundo o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, ainda há muito trabalho a ser feito. Os EUA disseram que "houve progresso".

Já de acordo com Badr Albusaidi, ministro das Relações Exteriores de Omã, que faz a mediação, as conversas "terminaram com um bom avanço na identificação de objetivos comuns e questões técnicas relevantes".

Antes das conversas desta terça-feira, realizadas na residência do embaixador de Omã na Suíça, o Irã afirmou que pretendia concentrar as discussões em seu programa nuclear e na possível retirada das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Washington já havia indicado que queria discutir outras questões, como o desenvolvimento de mísseis iranianos. Não se sabe ainda quais assuntos foram efetivamente discutidos em Genebra, mas um funcionário americano disse à BBC que "houve progresso, mas ainda há muitos detalhes a discutir".

Segundo ele, os iranianos se comprometeram a voltar nas próximas duas semanas com propostas detalhadas para discutir algumas divergências entre as posições. Questionado sobre as negociações durante entrevista à Fox News, o vice-presidente americano, JD Vance, disse: "De certa forma, correu bem. No fim das contas, eles concordaram em se reunir. Mas, por outro lado, ficou muito claro que o presidente estabeleceu alguns limites que o Irã ainda não está disposto a reconhecer ou negociar."

Presença militar dos EUA no Oriente Médio Classificando as conversas como "muito importantes", Trump disse mais cedo que estaria "indiretamente" envolvido e sugeriu que Teerã estava mais inclinada a negociar desta vez. "Eu não acho que eles queiram arcar com as consequências de não chegar a um acordo", disse Trump a repórteres a bordo do avião presidencial Air Force One, acrescentando que o Irã aprendeu no ano passado as consequências de uma postura dura, quando os EUA bombardearam instalações nucleares iranianas. "Poderíamos ter chegado a um acordo em vez de enviar os B-2 para destruir seu potencial nuclear. E tivemos que enviar os B-2", disse ele, se referindo aos bombardeiros americanos que realizaram os bombardeios no Irã.