Imagens revelam aumento de navios de guerra e caças dos EUA no Oriente Médio às vésperas de reunião com o Irã

BBC O porta-aviões Abraham Lincoln faz parte do deslocamento de navios dos EUA para perto do Irã A BBC confirmou que o porta-aviões americano USS Abraham Lincoln está próximo do Irã em um momento em que Washington pressiona o país por seu programa militar e pela recente repressão violenta contra manifestantes. Autoridades americanas e iranianas devem se reunir na Suíça nesta terça-feira (17/02) para uma segunda rodada de negociações. O Irã afirma que a reunião se concentrará em seu programa nuclear e na possível suspensão das sanções econômicas impostas pelos EUA. Washington já indicou que deseja discutir outras questões.

O Abraham Lincoln, que lidera um grupo de ataque com três destróieres de mísseis guiados, transporta 90 aeronaves, incluindo caças F-35, e 5.680 tripulantes. Ele teria sido enviado para a região do Golfo no final de janeiro, mas não havia sido visto em imagens de satélite até agora. Ele foi localizado na costa de Omã, a cerca de 700 km do Irã.

Os EUA também teriam enviado o USS Gerald R. Ford, o maior navio de guerra do mundo, para o Oriente Médio, que pode chegar à região nas próximas três semanas. A chegada do Abraham Lincoln amplia o que sabemos sobre o atual reforço militar nas últimas semanas dos EUA no Oriente Médio, onde a BBC Verify — a equipe de checagem de dados da BBC — registrou um aumento na presença de destróieres, navios de combate e caças americanos. Reuters Em fevereiro, as Forças Armadas dos EUA divulgaram uma imagem do grupo de ataque do porta-aviões Lincoln no Mar Arábico Quais equipamentos militares os EUA deslocaram para o Oriente Médio? Imagens disponíveis publicamente dos satélites europeus Sentinel-2 mostram o porta-aviões Abraham Lincoln no Mar Arábico, a cerca de 240 km da costa de Omã, país que é separado do Irã pelo Golfo de Omã.

O Abraham Lincoln não era visto desde que entrou na região em janeiro, mas estava atravessando o mar aberto, onde a cobertura de satélite é limitada. Os equipamentos militares em terra são mais visíveis e frequentemente capturados por satélite. A BBC conseguiu rastrear 12 navios americanos no Oriente Médio por meio de imagens de satélite: o Abraham Lincoln, um porta-aviões da classe Nimitz movido a energia nuclear (que juntamente com três destróieres da classe Arleigh Burke, forma um grupo de ataque de porta-aviões); dois destróieres capazes de realizar ataques com mísseis de longo alcance; e três navios especializados para combate próximo à costa, que estão atualmente posicionados na base naval do Bahrein, no Golfo Pérsico. Outros dois destróieres foram vistos no Mediterrâneo Oriental, perto da base americana da Baía de Suda, e mais um no Mar Vermelho.

A BBC Verify também acompanha os movimentos de aeronaves americanas na região, onde observamos um aumento de caças F-15 e EA-18 estacionados na base militar de Muwaffaq Salti, na Jordânia, e um aumento de aviões de carga, reabastecimento e comunicações americanos se deslocando dos EUA e da Europa para o Oriente Médio. Qual foi a resposta do Irã? O Comando Central dos EUA divulgou imagens do porta-aviões Abraham Lincoln, escoltado por destróieres, caças, aeronaves de vigilância e navios da guarda costeira no Mar Arábico, em uma aparente demonstração de poderio militar em 6 de fevereiro. O Irã respondeu com sua própria demonstração de força. Na segunda-feira (16/2), a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) lançou um exercício marítimo no Estreito de Ormuz, localizado no Golfo Pérsico, entre Omã e o Irã. O exercício contou com a presença do comandante da Guarda, major Mohammad Pakpour, inspecionando navios de guerra em um porto, antes do lançamento de mísseis de um navio, informou a agência de notícias Tasnim, ligada à IRGC.

O Estreito é considerado uma das rotas marítimas mais importantes do mundo e um ponto crucial para o trânsito de petróleo. Cerca de um quinto do petróleo e gás do mundo flui pelo Estreito, incluindo o produzido na Ilha de Kharg, o principal terminal de exportação do produto do Irã. Pakpour foi visto sobrevoando a ilha em um helicóptero. Como isso se compara com a Venezuela e a Operação Martelo da Meia-Noite? O especialista em inteligência militar Justin Crump disse à BBC Verify que os atuais preparativos militares dos EUA no Oriente Médio demonstram "mais profundidade e sustentabilidade" do que suas manobras antes da captura do ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro em janeiro, ou a operação que realizou ataques aéreos contra as instalações nucleares do Irã em junho do ano passado. As operações contam com um grupo de ataque de porta-aviões e vários destróieres atuando de forma independente. No entanto, os EUA mobilizaram seus recursos na Venezuela e no Irã no ano passado em circunstâncias bastante diferentes.