BBC A ex-secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, acusou a administração do presidente americano, Donald Trump, de encobrir os arquivos relacionados ao criminoso sexual Jeffrey Epstein, pela forma como tratou o caso. "Divulguem os arquivos. Eles estão enrolando", disse em entrevista à BBC, em Berlim, onde ela participou do Fórum Mundial anual.

A Casa Branca rebateu as críticas e disse que, ao liberar os documentos, fez "mais pelas vítimas do que os democratas jamais fizeram".

Milhões de novos arquivos ligados a Epstein foram divulgados no início deste mês pelo Departamento de Justiça dos EUA. Na ocasião, o vice-procurador-geral dos Estados Unidos disse que cerca de três milhões de páginas não haviam sido divulgadas devido à existência de prontuários médicos pessoais, descrições gráficas de abuso infantil e outros materiais que poderiam comprometer investigações em andamento. Questionada se Andrew Mountbatten-Windsor — ex-príncipe e irmão do rei Charles 3° — deveria depor perante um comitê do Congresso, Hillary Clinton afirmou: "Eu acho que todas as pessoas deveriam testemunhar se forem convocadas para isso".

Aparecer nos arquivos, contudo, não é uma indicação de envolvimento em irregularidades. Andrew sempre negou qualquer conduta ilegal. O comitê não tem poder para obrigá-lo a comparecer, mas pressionou o casal Clinton a testemunhar — o que ambos aceitaram no mês passado. Bill Clinton deve depor em 27 de fevereiro, enquanto Hillary comparecerá no dia anterior.

Uma votação que poderia abrir processo por desacato ao Congresso contra o casal foi suspensa depois que ambos concordaram em depor. A medida havia sido cogitada após a recusa inicial dos dois em comparecer ao comitê. Essa será a primeira vez que um ex-presidente americano testemunha diante de um comitê do Congresso desde Gerald Ford, em 1983. Getty Images Bill e Hillary Clinton vão testemunhar diante de um comitê do Congresso sobre Jeffrey Epstein Hillary voltou a defender que a audiência seja pública, e não realizada a portas fechadas.