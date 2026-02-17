Congresso do Peru derruba José Jerí, o sétimo presidente do país em 10 anos

Ernesto Benavides / Getty Jerí estava havia apenas quatro meses no cargo de presidente do Peru. O Congresso do Peru censurou nesta terça-feira (17/2) o presidente do país, José Jerí, o que, na prática, deixa a Presidência vaga e abre uma nova crise política. Com 75 votos a favor, 24 contra e três abstenções, os parlamentares aprovaram uma das moções de censura apresentadas contra Jerí, acuado pelos escândalos que se acumularam nas últimas semanas.

A queda de Jerí, que estava havia apenas quatro meses no cargo, abre caminho para a eleição de seu sucessor no Congresso. Ele será o oitavo presidente do Peru em 10 anos, o que confirma o país como um caso único na região.

Jerí havia se envolvido em uma sucessão de escândalos que acabou lhe custando o cargo. Em dezembro passado, ele foi flagrado por câmeras em uma reunião fora do palácio com empresários chineses em um restaurante de chifa, comida de origem chinesa muito popular no Peru, no distrito de San Borja, em Lima. O episódio deu origem ao que a imprensa peruana batizou de escândalo do "chifagate". Semanas depois, vários veículos denunciaram que o presidente havia recebido no Palácio de Governo um grupo de mulheres jovens que, depois, teriam sido beneficiadas com contratos com o Estado.

As diferentes e contraditórias versões de Jerí sobre ambos os casos não convenceram os congressistas, que, por ampla maioria, optaram por afastá-lo do cargo ao qual havia chegado havia apenas quatro meses, quando o Congresso aprovou a vacância da então presidente, Dina Boluarte. Na ocasião, Jerí era presidente do Congresso e, conforme estabelece a Constituição peruana, sucedeu Boluarte na chefia do Estado. Ele deveria exercer a função até que as eleições, marcadas para daqui a menos de dois meses, definam um novo presidente para o Peru. Após a votação da destituição, o Congresso anunciou em um comunicado que "tendo sido aprovadas as moções de censura, a mesa diretora declara a vacância do cargo de presidente do Congresso da República. Em consequência, encontra-se vago o cargo de presidente da República".

Como Jerí caiu O Congresso recebeu até sete moções de censura contra Jerí, todas fundamentadas em sua suposta conduta inadequada desde que assumiu a Presidência. A maioria dos grupos políticos já havia se mostrado favorável ao afastamento, e a votação confirmou que ele havia perdido apoio no Parlamento. Ernesto Benavides / Getty O Congresso virou as costas para Jerí e elegerá o novo presidente A votação foi o desfecho de uma sequência de escândalos que marcaram sua breve passagem pelo cargo.

Em 11 de janeiro, o programa Punto Final revelou a reunião de Jerí com empresários chineses no "chifa" de San Borja, no qual ele entrou encapuzado e onde foi filmado por câmeras de segurança. O encontro com o empresário chinês Zhihua Yang não constava na agenda oficial do presidente, que inicialmente afirmou que haviam conversado sobre como "fazer algo diferente" para a celebração do Dia da Amizade Sino-Peruana. O "chifagate" ganhou novas proporções quando o programa Cuarto Poder informou que outro empresário chinês, Xiaodong Ji Wu, visitou o Palácio de Governo até três vezes desde a posse de Jerí, acompanhado por Yang — apesar de estar em prisão domiciliar por sua suposta participação em uma trama de comércio ilegal de madeira.