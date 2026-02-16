O 'estranho' sistema planetário que desafia o conhecimento sobre como os planetas se formam

Agência Espacial Europeia Representação artística do sistema planetário incomum ao redor da estrela LHS 1903 (distâncias e tamanhos não estão em escala) Como os planetas se formam é uma das questões mais fundamentais sobre o nosso Universo. Os cientistas têm uma teoria que se alinha com o que vemos em nosso Sistema Solar, bem como em outros lugares do cosmos. Mas agora um sistema planetário distante parece contradizê-la, de acordo com um artigo publicado na revista Science. A teoria diz que os planetas se originam de discos de gás e poeira que circundam estrelas jovens.

"O que acreditamos que acontece é que os planetas crescem acumulando essa poeira", disse Thomas Wilson, professor assistente de astronomia na Universidade de Warwick, no Reino Unido, e principal nome por trás do novo estudo.

"Eles começam a se juntar para formar pequenos grãos, que então colidem uns com os outros para formar corpos maiores chamados planetesimais e, eventualmente, esses corpos colidem para formar planetas." Isso resulta na natureza rochosa de planetas como a Terra, bem como nos núcleos de gigantes gasosos como Júpiter. Mas condições como temperatura e disponibilidade de certos materiais variam dependendo da distância da estrela, o que determina a composição externa do planeta.

"Nas regiões externas, onde é muito mais frio, além do que é chamado de linha de gelo, gases e gelos podem aparecer porque é frio o suficiente para que eles existam", disse Wilson. Aqui, atmosferas densas podem se acumular e formar planetas gasosos, sem serem varridas pela radiação da estrela, de acordo com a Agência Espacial Europeia. Gigantes gasosos, como Júpiter, tendem a se formar nessas áreas. Kevin M. Gill/NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS Apesar de ser um gigante gasoso, Júpiter possui um núcleo rochoso Mais perto da estrela, no entanto, é mais quente e há mais poeira em comparação com o gás, resultando na formação de planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte em nosso Sistema Solar.

É essa variação nas condições, juntamente com a suposição de que todos os planetas em um sistema se formam aproximadamente ao mesmo tempo, que significa que devemos esperar ver uma certa ordem de planetas orbitando estrelas: planetas rochosos mais próximos da estrela e planetas gasosos mais distantes. Mas o sistema planetário descrito no novo estudo parece contradizer isso. 10 fascinantes dados sobre o planeta Terra

O mistério de Mercúrio, o planeta que cientistas dizem que não deveria existir

A imagem extraordinária de Júpiter que os astrônomos construíram com mosaico de fotos Um pedido incomum LHS 1903 é uma pequena estrela anã vermelha do tipo M, localizada a cerca de 117 anos-luz do Sistema Solar. Ela é mais fria e menos brilhante que o Sol e é orbitada por quatro planetas.

No novo estudo, Wilson, com uma equipe internacional que abrange quase todos os continentes, analisou mais de perto o sistema estelar e descobriu que os três planetas mais internos seguiam o padrão esperado: o mais próximo da estrela é rochoso e os dois seguintes são gasosos. Mas, usando observações do satélite Cheops, da Agência Espacial Europeia, eles descobriram que o quarto planeta era rochoso, apesar de ser o mais distante da estrela hospedeira. "Esperávamos que fosse gasoso... por que é rochoso? Essa era a grande questão", disse o professor.