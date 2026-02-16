'Deixamos de ser um casal e viramos amigos': como se reconectar depois de ter filhos

Rebecca Sommers Rebecca diz que queria reacender uma conexão que estava se apagando com o parceiro depois que se tornaram pais Rebecca está com o marido há 10 anos, mas desde que teve três filhos nos últimos três anos, ela passou a se sentir "desconectada" dele. "Estamos apenas convivendo, como se não fôssemos um casal. Somos apenas pais", ela diz.

Como muitos pais, eles têm dificuldade em encontrar tempo para ficarem sozinhos.

"Nossos filhos são muito pequenos e muito exigentes, então é difícil até conseguir cinco minutos para conversar, e no fim do dia nós dois estamos exaustos." Ela diz que a dinâmica do relacionamento mudou depois que deu à luz o primeiro filho. "Sabíamos que seria diferente quando começamos a tentar ter nosso primeiro bebê, mas acho que não esperávamos o quanto seria diferente."

No caso de Rebecca, toda a sua vida mudou ao passar de um trabalho em tempo integral para ser mãe em tempo integral, e ela diz que teve dificuldade em se abrir com o parceiro sobre seus sentimentos. "A vida dele continua sendo a vida dele. Ele vê como é difícil para mim em casa e também sabe que nosso relacionamento foi afetado, mas ele nunca toca no assunto." Getty Images Kate Moyle, terapeuta psicosexual e de relacionamentos, diz que é normal os relacionamentos mudarem depois que o casal se torna pai e mãe.

"Não há nada que possa te preparar para se tornar pai ou mãe. Você acha que conhece muito bem vocês dois como casal, e então tudo o que você pensa que sabe sobre a outra pessoa parece desaparecer." Os primeiros anos costumam ser os mais difíceis, e estudos sugerem que a insatisfação no relacionamento é geralmente maior nos primeiros três anos após o nascimento de um filho. Kate diz que fazer mudanças para melhorar o relacionamento não significa tentar voltar à vida antes dos filhos, mas sim se adaptar.

"Nunca vai ser igual ao que era antes, mas precisamos pensar nisso de uma nova forma agora." Arranje tempo para abraçar e beijar Ela aconselha prestar atenção às pequenas coisas, como contato visual ou toque, que vocês podem fazer ao longo do dia para voltarem a se sentir como um casal. "Chamamos isso de 'moeda sexual' no meu mundo, que é, sabe, um aperto de mão, um abraço, um beijo rápido, qualquer coisa que faça vocês se sentirem conectados.