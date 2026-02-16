Como Robert Duvall, ator de 'O Poderoso Chefão', se tornou um gigante de Hollywood

Getty Images Um dos atores mais icônicos da segunda metade do século XX, o norte-americano Robert Duvall morreu aos 95 anos. Vencedor do Oscar em 1983 como melhor ator pelo filme Tender Mercies (Força do Carinho, na tradução livre para o português), Duvall já havia deixado sua marca no cinema quase 10 anos antes, quando interpretou o consigliere da família Corleone na obra-prima de Francis Ford Coppola, em O Poderoso Chefão.

Segundo comunicado divulgado por sua assessoria, em nome de sua esposa, Luciana, o ator morreu "em paz", no domingo (15/2) em sua casa na cidade de Middleburg, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos.

"Para o mundo, ele era um ator vencedor do Oscar, diretor e contador de histórias. Para mim, era tudo", afirmou a esposa. "Seu amor pelo ofício só se comparava à paixão pelos personagens, por uma boa refeição e pela capacidade de conquistar corações." O ator Al Pacino, famoso por seu papel em O Poderoso Chefão, prestou homenagem a Duvall, dizendo que foi uma "honra" trabalhar com ele.

"Ele era um ator nato, como se costuma dizer, sua conexão com a arte, sua compreensão e seu talento fenomenal serão sempre lembrados. Sentirei saudades dele", afirmou. A trajetória de Duvall e seus papéis lendários Ao longo de impressionantes seis décadas de carreira, Robert Duvall ficou conhecido por interpretar personagens durões, especialmente por seus papéis em O Poderoso Chefão e como o oficial do exército em Apocalypse Now, clássico de 1979. Indicado a sete Oscars, o ator ganhou a estatueta de melhor ator em 1983 ao interpretar um cantor de country alcoólatra em A Força do Carinho.

Mais conhecido pela profundidade dos seus personagens do que pelo status de astro ou galã, Duvall se destacou por imprimir energia, virilidade e um temperamento teimoso até mesmo em produções hollywoodianas mais convencionais. Nascido Robert Selden Duvall, em janeiro de 1931, na cidade de San Diego, na Califórnia, ele costumava se definir como um "filho da Marinha", em referência à longa carreira do pai na United States Navy. O pai esperava que seguisse seus passos e também ingressasse na Marinha, mas o ator optou por um caminho diferente: após se formar na universidade, em 1953, serviu por dois anos no Exército dos Estados Unidos.

Depois disso, Duvall mudou-se para Nova York para estudar atuação e trabalhou como carteiro para se sustentar. Entre seus colegas estavam Dustin Hoffman e Gene Hackman, que se tornariam amigos por toda a vida. "Um amigo é alguém que, anos atrás, lhe ofereceu seus últimos 300 dólares quando você quebrou a pelve", recordaria mais tarde. "Um amigo é Gene Hackman." Getty Images Robert Duvall ganhou Oscar de melhor ator pelo filme de 1983, A Força do Carinho Duvall iniciou a carreira profissional no Gateway Playhouse, teatro de verão em Long Island, onde atuou em peças de autores como Arthur Miller e Tennessee Williams.