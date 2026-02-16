Ano do Cavalo de Fogo: o que significa a chegada dessa combinação poderosa do zodíaco chinês

Getty Images Cidades em toda a China se preparam para receber o Ano Novo Lunar em 17 de fevereiro, quando o signo do zodíaco passará do Ano da Cobra para o Ano do Cavalo. Decorações temáticas de cavalo já são vistas em shoppings, mensagens festivas se espalham por outdoors e emojis de cavalos e envelopes vermelhos — símbolo de prosperidade e tradicionalmente usados para presentear com dinheiro durante a celebração — dominam as telas dos celulares.

O Ano Novo Lunar, também conhecido na China como Festival da Primavera, é celebrado durante um período de 15 dias, e se encerra com o Festival das Lanternas.

Para muitos chineses, a ocasião vai muito além de uma simples virada de calendário. É um momento em que todos se unem para enviar bençãos e renovar expectativas para o ano que começa. Mas o que está por trás das tradições do Ano Novo Lunar, e por que o signo deste ano tem despertado tanta atenção? Como funciona o zoodíaco chinês Para entender o Ano do Cavalo de Fogo, é preciso desfazer dois mal-entendidos bem comuns.

Diferentemente do calendário gregoriano, o ano do zodíaco chinês não começa em 1º de janeiro. Ele segue um calendário tradicional lunissolar, baseado nos ciclos da Lua. Por isso, o Ano Novo Lunar pode cair entre 21 de janeiro e 20 de fevereiro, geralmente na segunda lua nova após o solstício de inverno. Na prática, isso significa que dizer que "2026 é o ano do Cavalo" só vale a partir do início do novo ano lunar. O segundo equívoco é achar que o zodíaco se repete a cada 12 anos. Isso é verdade apenas para o animal do ciclo, mas o sistema tradicional completo, de troncos e ramos, se repete a cada 60 anos.

Isso acontece porque cada ano combina um dos 12 animais do zodíaco com um dos 10 elementos — as versões de Yin e Yang de Metal, Água, Madeira, Fogo e Terra. Só depois de seis décadas a mesma combinação volta a aparecer. A combinação deste ano é chamada de Bing Wu, que une o elemento Fogo em sua forma Yang ao signo do Cavalo. Getty Images Barcos decorados com lanternas iluminadas em forma de cavalo O que o Cavalo de Fogo representa? O Ano do Cavalo de Fogo é visto como uma combinação poderosa no zodíaco chinês. Enquanto o Fogo Yang simboliza energia, iniciativa e paixão, o cavalo está associado à independência e movimento.

Na cultura chinesa, expressões que fazem referência a cavalos costumam transmitir ideias de sucesso rápido, protagonismo e impulso contínuo — sobretudo em contextos profissionais. Christian Yao, professor sênior da Escola de Administração da Universidade Victoria de Wellington, na Nova Zelândia, afirmou à BBC que expressões usando cavalos provavelmente aparecerão com frequência em discursos, apresentações e assuntos de e-mail no ambiente de trabalho ao longo de 2026. Segundo ele, esse tipo de linguagem no ambiente de trabalho se tornou uma ferramenta sutil de governança, por meio da qual funcionários são estimulados a incorporar características associadas ao Cavalo de Fogo, como proatividade e agilidade.