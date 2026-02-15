'Os sintomas de câncer de mama da nossa filha foram desprezados pelos médicos porque ela tinha apenas 17 anos'

Arquivo de família Isla Sneddon morreu de câncer de mama em março de 2025, aos 17 anos de idade Os pais de uma adolescente que morreu de câncer de mama na Escócia afirmam que sua única filha ainda poderia estar viva se tivesse recebido o mesmo tratamento de um adulto. Isla Sneddon, de Airdrie (a 19 km de Glasgow), morreu em março de 2025 com apenas 17 anos de idade — seis meses depois de ter sido diagnosticada com câncer.

Seus pais afirmam que, devido à sua pouca idade, os médicos classificaram seu encaminhamento para biópsia como sendo de rotina. Por isso, o câncer só foi detectado quando era tarde demais.

"Disseram a ela que era hormonal — um fibroadenoma — e iria desaparecer", conta seu pai, Mark. Dois anos depois, Isla Sneddon ficou doente e encaminhada ao hospital. Os médicos suspeitaram que ela tivesse câncer e a encaminharam com urgência para a biópsia. Mas seus pais afirmam que a clínica reduziu a urgência do encaminhamento devido à idade da paciente.

Após 10 semanas no hospital, em setembro de 2024, ela foi diagnosticada com câncer quando foi encontrado um sarcoma no revestimento do coração. Ele já havia se espalhado para os pulmões e nódulos linfáticos. "O oncologista nos levou para uma sala e, basicamente, disse: 'sua filha vai morrer, ela tem de seis meses a um ano de vida'", relembra Mark. "Isla não quis saber, ela só queria viver sua vida da melhor forma. Ela era uma alma muito gentil e nosso mundo passou a girar em torno de fazê-la feliz."

Ele conta que havia dito a ela desde pequena que não via a hora de ensiná-la a dirigir e comprar seu primeiro carro, mas nunca teve essa chance. Arquivo de família Isla Sneddon gostava de sair com suas amigas, fazer compras e ir a shows de música Isla Sneddon continuou a receber quimioterapia e teve alta do hospital. A família decidiu passar o máximo de tempo possível junta, nos meses que faltavam. Mas a condição da jovem se agravou e ela foi levada às pressas para o hospital em março de 2025.