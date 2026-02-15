O jovem uruguaio que busca o misterioso urutaú, pássaro com camuflagem que é único na América

BBC Mundo Mauricio Silvera é fascinado pela observação de aves desde os 5 anos, quando já conhecia e identificava algumas espécies, inclusive pelo nome científico Mauricio Silvera gosta tanto da observação de aves que a compara com o frenesi de um torcedor de futebol ao gritar um gol decisivo. Receber uma informação, uma localização, uma foto e a possibilidade de ver uma ave única.

Ir até lá calculando variáveis, sabendo que tudo pode mudar e que os esforços podem ter sido em vão.

E, finalmente, encontrá-la, ouvi-la, fotografá-la, entendê-la. "É uma adrenalina no peito de não saber o que fazer: se gritar, tirar a foto e contar para alguém", diz à BBC este jovem uruguaio, estudante de Biologia que já é um profissional na observação de aves. "É quase como estar procurando pokémons e ver quantos passarinhos você encontra e se encontra o mais raro", acrescenta, enquanto viaja para o norte do Uruguai com seu equipamento fotográfico para uma missão especial: encontrar e fotografar o mítico urutaú.

O urutaú é uma espécie de ave noturna encontrada na América do Sul e na América Central, e tem inspirado lendas e mitos em regiões rurais de todo o continente. Tem uma boca enorme e plumagem marrom-acinzentada semelhante à casca de um tronco, o que a ajuda a se ocultar nas copas das árvores ou em galhos secos. Mas o que mais fascina são seus gigantes olhos amarelos.

Passa as horas do dia camuflado em árvores ou estacas até que chega a noite, quando sai para caçar e se alimentar de insetos. Seu nome científico é Nyctibius griseus. No Uruguai é conhecido como urutaú, mas em outros países da região o chamam de pássaro-estaca, pássaro-fantasma, ave-bruxa, potoo, entre muitos outros nomes. "Tem um canto incrível que parece um lamento no meio da noite e a muita gente faz lembrar o choro de uma pessoa. Se você o escuta à noite, é bastante arrepiante", comenta Silvera.

Conservacionistas insistem que se trata de uma ave inofensiva e pedem às pessoas que respeitem e cuidem dessa espécie, dada a conotação negativa que algumas lendas folclóricas lhe atribuem. Getty Images/Fabio Maffei Diversidade Desde os 13 anos, Mauricio Silvera tem feito contribuições de avistamentos de aves do Uruguai para a plataforma eBird, uma rede global de especialistas e aficionados que compartilham informações, fotografias e registros de áudio sobre as espécies de aves que observam. "O Uruguai tem cerca de 520 espécies de aves registradas até o momento. Em uma saída de um dia, você pode chegar a ver entre 120 e 130 espécies", comenta, enquanto percorre com a câmera no ombro um caminho empoeirado nos arredores de Bella Unión, a região a 650 quilômetros ao norte do Uruguai onde espera encontrar o urutaú.