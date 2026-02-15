A curiosa origem de um dos jogos mais famosos do mundo

Getty Images Leslie Scott não cedeu quando rejeitaram o nome do jogo As regras são muito simples. São 54 blocos de madeira, todos do mesmo tamanho, que devem ser empilhados horizontalmente sobre uma superfície plana, em grupos de três, para formar uma torre.

Cada jogador, ao chegar a sua vez, deve retirar um bloco da torre e colocá-lo no topo, até que a estrutura, em algum momento, perca o equilíbrio e desmorone.

Aí o jogo termina. Quem provoca a queda é o perdedor. E o vencedor? No fim das contas, a gravidade. Você provavelmente já sabe de que jogo se trata: com cerca de 100 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, o jogo Jenga dispensa apresentações. Embora a simplicidade do objetivo e dos materiais possa sugerir uma origem antiga, de centenas ou milhares de anos, Jenga surgiu há cerca de 40 anos, fruto da imaginação de Leslie Scott, designer britânica que passou a infância no leste da África.

"Somos uma família muito competitiva, no sentido de que, em qualquer reunião, acabávamos jogando algum jogo", disse ela ao programa Witness, da BBC. "Se estávamos comendo azeitonas, por exemplo, disputávamos quem cuspia o caroço mais longe, ou coisas desse tipo", relembrou. Aos 18 anos, sua família se mudou para Gana. Lá, ela e os irmãos mais novos estavam sempre em busca de novas formas de se divertir.

"Meu irmão, que era bem mais novo, tinha um conjunto de blocos de madeira com os quais brincava. Eram sobras retangulares de uma serraria em Gana", disse Scott. "Enquanto brincávamos, fomos transformando aquilo em um jogo de empilhar os blocos, tirando um e colocando-o por cima. Essa foi, digamos, a primeira versão", explicou. Momento 'eureka' Após concluir os estudos, Scott decidiu se mudar para o Reino Unido. Ela partiu com algumas caixas e, em uma delas, estava seu amado jogo de infância, do qual nunca deixou de brincar. "Estamos falando dos anos 1980. Meu namorado daquela época havia acabado de se formar em Oxford e se tornado tenista profissional", lembrou Scott. "Ele era responsável por uma quadra de tênis no Merton College (uma das faculdades da Universidade de Oxford), junto com outros tenistas profissionais que adoravam o meu jogo".

"Tanto que me pediram para ficar encarregada da parte de entretenimento em um evento de arrecadação de fundos." BBC Leslie Scott começou a brincar empilhando blocos de madeira durante a infância Scott ficou responsável por contratar malabaristas e, além disso, levou sua criação. "Não era para aquilo ser o centro das atenções, mas foi o que mais ficou na memória das pessoas: meu jogo de blocos", afirmou.