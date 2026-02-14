Rússia usou toxina de rã da América do Sul para matar opositor Alexei Navalny, afirma Reino Unido; relembre o caso

Getty Images A morte do líder da oposição russa Alexei Navalny em uma prisão na Sibéria dois anos atrás foi causada por um veneno criado a partir da toxina de uma rã-flecha, de acordo com informações divulgadas neste sábado (14/2) pelo Reino Unido. A conclusão veio da análise de amostras de material extraído do corpo de Navalny que revelaram a presença da toxina epibatidina, encontrada em rãs-flecha venenosas que habitam a América do Sul.

Para o Ministério das Relações Exteriores britânico, não há explicação "inocente" para a presença da toxina nas amostras, sinalizando a responsabilidade do Kremlin no episódio.

"Somente o governo russo tinha os meios, o motivo e a oportunidade de usar essa toxina letal contra Alexei Navalny durante seu encarceramento na Rússia", declarou Yvette Cooper, Secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, quando anunciava os achados na Conferência de Segurança de Munique. "A Rússia via Navalny como uma ameaça", ela acrescentou. "Ao usar essa forma de veneno, o Estado russo demonstrou as ferramentas desprezíveis que tem à sua disposição e o medo avassalador que nutre pela oposição política", completou.

Cooper também se encontrou com a viúva de Navalny, Yulia Navalnaya, no evento neste fim de semana. Ministério das Relações Exteriores da Alemanha via Getty Images Esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, sempre afirmou que o marido foi envenenado pela Rússia Em uma declaração conjunta, Reino Unido, Suécia, França, Alemanha e Holanda afirmaram: "Somente o Estado russo tinha os meios, o motivo e a oportunidade de usar essa toxina letal contra Navalny durante seu encarceramento em uma colônia penal russa na Sibéria, e o responsabilizamos por sua morte". "A epibatidina pode ser encontrada naturalmente em rãs-flecha selvagens na América do Sul. Rãs-flecha em cativeiro não produzem essa toxina e ela não é encontrada naturalmente na Rússia."

"Não há explicação inocente para sua presença no corpo de Navalny", diz o texto. O Ministério das Relações Exteriores britânico informou que o Reino Unido comunicou à Organização para a Proibição de Armas Químicas a suposta violação da Convenção sobre Armas Químicas pela Rússia. O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noël Barrot, disse que seu país "presta homenagem" a Navalny, que, segundo ele, foi "morto por sua luta em prol de uma Rússia livre e democrática".