O esquiador que pode conquistar 1ª medalha do Brasil na história na Olimpíada de Inverno

Getty Images Lucas Pinheiro Braathen pode fazer história na Itália Nascido na Noruega, o esquiador Lucas Pinheiro Braathen pode fazer história na Itália, ao conquistar a primeira medalha olímpica de inverno para um país sul-americano, após mudar de nacionalidade para competir pelo Brasil, país de origem de sua mãe. O atleta de slalom e slalom gigante ameaçou se aposentar em 2023, após competir pela Noruega, mas retornou ao esporte em 2025 para representar o Brasil.

O slalom é uma das cinco modalidades do esqui alpino. Trata-se de uma descida na qual os esquiadores têm de passar através de uma série de pórticos, dispostos num traçado com curvas e arcos estreitos, com os atletas atingindo de 60 a 70 km/h.

Já o slalom gigante é disputado da mesma forma que o slalom, mas os pórticos ficam mais distantes entre si e as curvas são maiores, o que exige do esquiador muita técnica e estratégia para traçar o melhor caminho ao longo do trajeto. Getty Images O atleta de slalom e slalom gigante chegou a anunciar sua aposentadoria em 2023 No ano passado, Braathen se tornou o primeiro brasileiro a subir ao pódio em uma etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino, garantindo a primeira vitória do país nesta temporada, somando-se às cinco vitórias do atleta pela Noruega. Carismático, ele afirma que as pessoas não acreditam quando ele diz que representa o Brasil no esqui alpino.

Em uma coletiva de imprensa realizada na Casa Brasil, em Milão, o atleta destacou o peso histórico de representar o país. "A pressão é muito grande. Represento mais de 200 milhões de pessoas e sou o atleta com a maior chance de trazer uma medalha para casa", disse. "Mas essa pressão também é um privilégio. É nesse estado que você pode atingir seu potencial máximo", acrescentou.

Braathen estréia no sábado (14/1) no esqui alpino slalom gigante, junto ao também brasileiro Giovanni Ongaro. Nicole Silveira, que estreou no skeleton feminino na sexta-feira, terminando em 12º lugar, retorna para as descidas finais da categoria. Getty Images Braathen foi porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura da Olimpíada Ex-modelo, Braathen foi porta-bandeira da cerimônia de abertura dos jogos olímpicos de Milano Cortina 2026. Desde outubro de 2024, ele é embaixador da Moncler, marca de luxo ítalo-francesa que vestiu os brasileiros na abertura da Olimpíada em colaboração com o estilista Oskar Metsavaht, da Osklen.

"Os atletas têm tido um papel muito importante, têm entendido o quanto é importante trabalhar a imagem", comentou Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. "Acho que nunca os Jogo de Inverno foram tão falados no Brasil como dessa vez. Você tem chance de medalha, tem o Lucas que é um garoto super carismático, que trouxe um patrocínio da Moncler." Um atleta em busca de um lugar O atleta teve sua trajetória retratada no documentário Do Meu Jeito (disponível na Globoplay), que conta a virada na sua carreira, após ele romper com a federação norueguesa e assumir o compromisso de colocar o Brasil no mapa dos esportes de inverno.