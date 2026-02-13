Como os EUA estão vendendo petróleo venezuelano e enviando dinheiro ao governo de Delcy Rodríguez

Desde a queda de Nicolás Maduro, os Estados Unidos assumiram a comercialização do petróleo venezuelano, bem como a transferência e administração das receitas provenientes dessas vendas. A BBC explica como funciona esse processo e quais questões estão em jogo.

Essas foram algumas das muitas emoções e sentimentos vivenciados pelos venezuelanos em 3 de janeiro, quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que seu país assumiria o controle da indústria petrolífera venezuelana .

O Secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, tornou-se o funcionário americano de mais alto escalão a visitar a Venezuela em mais de duas décadas

"O negócio do petróleo na Venezuela tem sido um fracasso", disse o presidente americano.

Ao mesmo tempo, os venezuelanos possuem um forte senso de identidade ligado ao petróleo, que percebem não apenas como uma fonte de riqueza nacional, mas como um recurso que pertence a todos do país.

Suas palavras provocaram sentimentos contraditórios entre os venezuelanos , que estão cientes do declínio sofrido pela indústria petrolífera do país no último quarto de século devido a problemas como desinvestimento, corrupção, políticas ineficazes e sanções internacionais.

"Vamos trazer nossas grandes companhias petrolíferas americanas, as maiores do mundo, para investir bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera gravemente danificada e começar a gerar lucro para o país", declarou Trump poucas horas depois da captura do então presidente venezuelano Nicolás Maduro em uma operação das forças militares americanas.

Mas o que significa exatamente para os EUA assumirem o controle da indústria petrolífera da Venezuela?

Wright se reuniu com Rodríguez e garantiu-lhe que Trump está comprometido em transformar a relação com Caracas para "trazer comércio, paz, prosperidade, empregos e oportunidades ao povo da Venezuela em parceria com os Estados Unidos".

Esta semana, o Secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, tornou-se a autoridade americana de mais alto escalão a visitar a Venezuela em mais de duas décadas.

O presidente declarou que o petróleo bruto seria vendido a preços de mercado e que ele controlaria a receita dessa venda para garantir "que ela seja usada em benefício do povo da Venezuela e dos EUA".

Em 6 de janeiro, apenas três dias após a prisão de Maduro, Trump publicou uma mensagem na rede social Truth Social anunciando que o governo da presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, entregaria entre 30 milhões e 50 milhões de barris de petróleo aos EUA (equivalente a entre um e dois meses da produção venezuelana nos níveis atuais).

É uma pergunta que ainda carece de uma resposta precisa, mas que vem se delineando nas semanas desde a prisão de Maduro.

"[O acordo] baseia-se numa transação estritamente comercial, com critérios de legalidade, transparência e benefício para ambas as partes", afirmou a PDVSA.

A estatal petrolífera venezuelana, PDVSA, confirmou as negociações para tal acordo com os EUA, mas não mencionou que ele seria aplicado indefinidamente e o comparou ao acordo existente com a petroleira americana Chevron

No dia seguinte, o Departamento de Energia dos EUA (DOE, na sigla em inglês) anunciou em comunicado que os Estados Unidos haviam começado a negociar petróleo venezuelano no volume de barris mencionado e indicou que esse mecanismo seria aplicado indefinidamente.

Em comunicado, o DOE afirmou que os EUA contataram "as principais empresas de comercialização de commodities do mundo e bancos importantes" para executar e fornecer apoio financeiro para essas vendas de petróleo bruto.

Posteriormente, foi revelado que as empresas envolvidas eram a Vitol e a Trafigura, duas das maiores empresas de comercialização de commodities do mundo.

Juntas, elas movimentam um volume diário de petróleo suficiente para atender ao consumo combinado do México, Alemanha, Índia e Japão, segundo a Bloomberg.

Grande parte do petróleo bruto recebido por essas empresas foi inicialmente armazenada aguardando venda. A Bloomberg informou que essas empresas adquiriram o petróleo a um preço US$ 15 abaixo do custo do barril de petróleo Brent e o ofereceram a refinarias na Costa do Golfo dos EUA por um preço entre US$ 8 e US$ 9 menor que o Brent.

Historicamente, o petróleo venezuelano tem sido vendido por um preço aproximadamente US$ 5 a US$ 15 abaixo do preço do petróleo Brent, dependendo da qualidade do petróleo, dos termos da venda e das condições de mercado (quando os preços globais do petróleo subiam, a diferença de preço diminuía, mas quando os preços caíam, tendia a aumentar).

Segundo a imprensa americana, a Trafigura e a Vitol foram escolhidas para essas transações iniciais por serem empresas com capacidade para lidar com o petróleo bruto venezuelano e colocá-lo rapidamente no mercado.

Mecanismo de curto prazo

Como explicou o secretário de Estado americano Marco Rubio, a venda desse petróleo bruto era importante porque a Venezuela estava ficando sem capacidade de armazenamento — devido ao bloqueio marítimo imposto por Trump em dezembro — e o governo de Delcy Rodríguez também estava ficando sem dinheiro para cobrir despesas essenciais.

"A Venezuela estava ficando sem capacidade de armazenamento. Eles estavam produzindo petróleo, estavam perfurando, mas não tinham onde armazená-lo nem como transportá-lo. E estavam enfrentando pressão fiscal", disse Rubio.

"Precisavam de dinheiro, e precisavam dele imediatamente para pagar a polícia, os profissionais de saúde e para as operações diárias do governo", afirmou o secretário de Estado americano, em depoimento perante o Senado dos EUA.

Rubio disse que esse petróleo bruto venezuelano está sendo vendido a preços de mercado, superiores aos que o país recebia antes da prisão de Maduro.

"A China estava recebendo esse petróleo com um enorme desconto de cerca de US$ 20 por barril, e nem sequer pagava em dinheiro. Estava sendo usado para amortizar a dívida que a Venezuela tinha com eles. Este é o petróleo do povo venezuelano, e estava sendo entregue aos chineses como forma de troca", disse ele.

O diplomata garantiu que essas vendas iniciais foram feitas por meio de um mecanismo de curto prazo que não será permanente.

"Estamos usando esse mecanismo de curto prazo tanto para estabilizar o país quanto para garantir que as receitas do petróleo geradas beneficiem o povo venezuelano e não financiem o sistema que existia no passado", disse ele.

"Esperamos migrar para um mecanismo que permita que esse petróleo seja vendido normalmente, em uma indústria petrolífera normal, não dominada por nepotismo, suborno e corrupção", acrescentou.

O que acontece com o dinheiro?

Getty Images A alocação final dos dólares recebidos pela Venezuela é determinada pelo Banco Central da Venezuela, mas, em teoria, é feita seguindo parâmetros acordados com os EUA

Em 14 de janeiro, as autoridades americanas anunciaram que a primeira venda de petróleo bruto venezuelano, avaliada em US$ 500 milhões (R$ 2,6 bilhões), já havia ocorrido.

Esse dinheiro, no entanto, não está sob o controle das autoridades venezuelanas, mas sim das autoridades dos Estados Unidos.

Asdrúbal Oliveros, economista e consultor empresarial venezuelano, disse à BBC News Mundo (serviço de notícias em espanhol da BBC) que o dinheiro está sendo depositado em uma conta do Banco Central da Venezuela no banco americano JP Morgan, de onde é transferido para uma conta no Catar, que funciona como uma espécie de fundo fiduciário entre os EUA e o governo venezuelano.

Um fundo fiduciário (trust fund, em inglês) é uma ferramenta legal que permite transferir a gestão de bens para um administrador.

"De lá, o dinheiro é distribuído a bancos venezuelanos para a venda de dólares no mercado de câmbio ou para cobrir as necessidades do país, sujeito à aprovação prévia dos Estados Unidos e do fundo fiduciário", observou.

Em seu depoimento perante o Senado, Marco Rubio afirmou que o dinheiro está em uma conta pertencente à Venezuela, mas cujo uso é bloqueado pelas sanções americanas.

Ele explicou que a decisão de enviá-lo para o Catar foi tomada para resolver uma dificuldade legal decorrente do fato de os EUA não reconhecerem a legitimidade do governo venezuelano e para evitar que os detentores de dívida venezuelana tentam assumir o controle desses fundos para cobrar o que lhes é devido.

"Se qualquer quantia desse dinheiro chegasse a um banco americano, mesmo que estivesse em uma conta em nome de venezuelanos, seria imediatamente congelada por vários credores que, eventualmente, teriam que ser pagos", disse Rubio.

"Mas, no curto prazo, isso impediria as autoridades venezuelanas de receberem os fundos necessários para operar", argumentou.

E como esse dinheiro está chegando à economia venezuelana?

Getty Images Resta saber como o dinheiro da receita do petróleo ajudará a estabilizar a economia venezuelana

Como o dinheiro está sendo gasto

Até o momento, os fundos estão sendo alocados por meio de leilões realizados pelo Banco Central da Venezuela (BCV), aos quais empresas e indivíduos podem ter acesso por meio de quatro bancos venezuelanos.

Os interessados devem apresentar a documentação necessária, indicando quantos dólares precisam e a que preço estão dispostos a comprá-los, conforme confirmado por fontes bancárias venezuelanas à BBC News Mundo.

Essas ofertas são comunicadas ao BCV, que decide, em última instância, quem recebe a moeda estrangeira, em que montante e a que preço.

Qual o critério para essas alocações? Segundo o economista Alejandro Grisanti, diretor da consultoria Ecoanalítica, que afirmou isso em uma mensagem na rede social X, até 30 de janeiro, os fundos haviam sido alocados da seguinte forma: 80% para setores prioritários, como alimentos e medicamentos, 15% para outros setores produtivos e 5% para pessoas físicas.

Essas alocações, em teoria, deveriam estar em consonância com o que foi acordado com os Estados Unidos, como explicou Rubio no Senado.

"Criamos um mecanismo temporário para atender às necessidades do povo venezuelano. Esse processo envolve a apresentação de um orçamento mensal por parte deles [o governo de Delcy Rodríguez]: 'É disso que precisamos para ser financiados'. E nós informaremos desde o início para que esse dinheiro não pode ser usado. Eles têm sido muito cooperativos nesse sentido. Aliás, comprometeram-se a usar uma parte considerável desses recursos para comprar medicamentos e equipamentos diretamente dos EUA", disse ele.

Rubio acrescentou que os EUA estão desenvolvendo um mecanismo de auditoria posterior — pago com recursos venezuelanos — para verificar como o dinheiro está sendo gasto.

Mais dinheiro, menos transparência

Getty Images Espera-se que o fluxo de moeda estrangeira para a economia ajude a estabilizar o mercado cambial e a facilitar o controle da inflação na Venezuela

A falta de transparência é uma das maiores preocupações em torno de todo esse processo implementado entre o governo Trump e o de Delcy Rodríguez.

"Não sabemos claramente quem aprova a distribuição dos fundos, quais critérios são usados para garantir que o dinheiro seja realmente destinado à compra de alimentos, combustível ou ao pagamento de salários, e quanta supervisão ou prestação de contas existe para garantir que os fundos estejam sendo desembolsados como deveriam", diz David L. Goldwyn, presidente da consultoria Goldwyn Global Strategies e presidente do Grupo Consultivo de Energia do Atlantic Council.

Asdrúbal Oliveros acredita que o sistema de leilão precisa ser aprimorado para se tornar mais transparente e incluir regras mais claras para participação, como a taxa de câmbio é definida e como essa taxa é refletida.

"O BCV publica diariamente uma taxa de câmbio que deveria refletir os resultados desse leilão. Até agora, isso não aconteceu plenamente. Acredito que o sistema é suscetível a melhorias significativas que dependem não apenas das sanções, mas também da gestão interna do BCV", afirma.

De qualquer forma, até o momento, o BCV leiloou aproximadamente US$ 800 milhões por meio do sistema bancário, seguindo um ritmo que, se mantido, poderia chegar a US$ 1,4 bilhão no primeiro trimestre de 2026.

Nesse caso, estaria em níveis semelhantes aos do último trimestre de 2025, quando, devido ao período natalino, geralmente há maior demanda por moeda estrangeira, como comentou Alejandro Grisanti na rede social X. Um sinal positivo para a economia.

"O fato de o programa estar injetando volumes comparáveis em um trimestre de baixa temporada fortalece a ancoragem do mercado e reduz o risco de episódios cambiais abruptos, desde que a execução permaneça consistente", escreveu o economista.

E é provável que muito mais dinheiro continue a fluir por meio desse mecanismo temporário de venda de petróleo bruto, já que, segundo Rubio, algo entre US$ 2,5 bilhões e US$ 3 bilhões provavelmente serão administrados por meio dele.

Embora esteja preocupado com a lentidão de todo o processo e com a falta de transparência, Asdrúbal Oliveros acredita que esses mecanismos representam um progresso em comparação com o cenário anterior na Venezuela: uma situação em que havia dificuldades para vender petróleo bruto devido às sanções, e o governo arrecadava os pagamentos de forma opaca, por meio de intermediários e, muitas vezes, recorrendo a criptomoedas.

"A perspectiva agora é de maior estabilidade cambial, uma redução da inflação, que é bastante preocupante no momento. E, claro, isso também impacta a dinâmica do crescimento", afirma.

"Isso ajudaria a ter um pouco mais de estabilidade, permitindo que o setor privado opere em melhores condições. Se esse dinheiro também se traduzir em melhorias em serviços essenciais, como eletricidade e infraestrutura, impulsionará o crescimento. Portanto, a perspectiva de médio prazo é positiva", destaca Oliveros.

David L. Goldwyn observa que o processo tem sido favorável até o momento em termos de seus efeitos anticorrupção, ao impor controles sobre a gestão de recursos pelo governo venezuelano, e economicamente, ao aumentar a disponibilidade de moeda estrangeira na economia, o que parece ter estancado a desvalorização do bolívar.

No entanto, ele alerta que o caminho não está isento de desafios.

Ele destaca que essas vendas iniciais foram feitas com petróleo armazenado em navios e em quantidades relativamente pequenas, se comparadas ao tamanho da economia venezuelana.

"Uma questão importante é a eficiência desse processo quando for ampliado e quando volumes maiores estiverem envolvidos: com que rapidez as decisões poderão ser tomadas e qual será a sua eficácia", afirma.

"É muito cedo para saber se este é um sistema eficaz para estabilizar a economia. Na medida em que o dinheiro for de fato destinado a alimentos, combustível, energia, salários e até mesmo investimentos na recuperação de infraestrutura essencial, isso será positivo para a economia venezuelana, mas eles precisam de receita. Precisam de muito mais receita para alcançar a estabilização", alerta Goldwyn.