Caso Master no STF: o que pode mudar com Mendonça no lugar de Toffoli

Getty Images O ministro André Mendonça será o novo relator das investigações do Banco Master no STF Após o ministro José Dias Toffoli deixar a investigação sobre o banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, sorteado como novo responsável pela relatoria do caso, terá poder para rever decisões que foram alvo de críticas nos últimos meses. Um dos principais pontos em discussão é a própria permanência da investigação no STF, um pedido da defesa de investigados do Banco Master que foi acatado por Toffoli no ano passado.

O Master teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central em novembro passado e, desde então, é investigado por um suposto esquema de fraudes financeiras.

Reportagens publicadas na imprensa na noite de quinta-feira (12/2), pouco após a saída de Toffoli, afirmam que Mendonça vai adotar postura cautelosa e evitar decisões que possam levar à ideia de que o STF está fazendo um mea culpa após a pressão política. Getty Images O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) Na reunião que levou ao afastamento de Toffoli da relatoria do caso, os ministros do STF rejeitaram a suspeição do ministro. As suas decisões sobre o caso, portanto, não foram suspensas de forma automática. Mas Mendonça agora tem o poder de revê-las. O magistrado pode, por exemplo, levar a investigação de volta à primeira instância, rever o sigilo imposto ao processo e a restrição ao acesso a possíveis provas contra Daniel Vorcaro, dono do Master, e seus familiares.

Esta foi uma das decisões mais controversas de Toffoli, tomada no dia 14 de janeiro, quando ele determinou que tudo o que havia sido apreendido pela Polícia Federal fosse lacrado e armazenado na sede da Suprema Corte. A PF apreendeu carros importados, relógios de luxo, dinheiro em espécie e outros itens de valor, além de ter bloqueado bens estimados em R$ 5,7 bilhões. Toffoli atribuiu à sua decisão o receio de que as supostas provas poderiam estar em risco caso não fossem direcionadas para a sede do Supremo e afirmou que elas passariam por perícia das autoridades competentes.

Saída de Toffoli A decisão de se afastar foi anunciada um dia após a Polícia Federal enviar um relatório para o presidente do STF, Edson Fachin, que o mencionava no âmbito do caso. Uma fonte da Polícia Federal ouvida pela BBC News Brasil informou que há "achados" relativos ao ministro no âmbito da investigação. Segundo a coluna da jornalista Monica Bergamo, na Folha de S. Paulo, o relatório contém mensagens trocadas entre o dono do Master e seu cunhado, Fabiano Zettel, em que eles discutiam pagamentos para a empresa Maridt, que tem o ministro Dias Toffoli como um dos sócios.

A saída foi comunicada por meio de uma nota divulgada pelo STF e assinada pelos dez ministros, segundo os quais foi Toffoli quem pediu a mudança. "A pedido do Ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à Presidência do Tribunal questões para o bom andamento dos processos (RISTF, art. 21, III) e considerados os altos interesses institucionais, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os Ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua Relatoria para que a Presidência promova a livre redistribuição", diz um dos trechos da nota. "A Presidência adotará as providências processuais necessárias, para a extinção da AS [arguição de suspeição] e para remessa dos autos ao novo Relator."