Toffoli deixa relatoria do caso do Banco Master no STF

Uma fonte da PF ouvida pela BBC News Brasil informou que o documento apresenta "achados" relativos ao ministro no âmbito da investigação.

A saída de Toffoli da relatoria foi comunicada por meio de uma nota divulgada pelo STF e assinada pelos dez minitros. Segundo o texto, Toffoli foi quem pediu para sair do caso. Um novo relator será sorteado. "A pedido do Ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à Presidência do Tribunal questões para o bom andamento dos processos (RISTF, art. 21, III) e considerados os altos interesses institucionais, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os Ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua Relatoria para que a Presidência promova a livre redistribuição", diz um dos trechos da nota.

"A Presidência adotará as providências processuais necessárias, para a extinção da AS e para remessa dos autos ao novo Relator." Os ministros do tribunal afirmaram "não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição", e manifestaram apoio ao colega na condução do caso. "Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e PGR", diz um dos trechos da nota.