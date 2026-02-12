Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Toffoli deixa relatoria do caso do Banco Master no STF
Agência BBC

Decisão foi tomada após reunião com todos os ministros da Corte nesta quinta-feira (12/2). Segundo nota divulgada pelo tribunal, a saída do caso foi um pedido de Toffoli.
Autor Iara Diniz - Da BBC News Brasil em São Paulo
Ministro Dias Tofolli usando a toga e caminhando com
Reuters

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) deixou nesta quinta-feira (12/2) a relatoria das investigações relacionadas ao Banco Master.

A decisão foi tomada após uma reunião realizada com todos os ministros da Corte, um dia depois da Polícia Federal enviar um relatório para o presidente do STF, Edson Fachin, com menções a Toffoli no caso do Master.

Uma fonte da PF ouvida pela BBC News Brasil informou que o documento apresenta "achados" relativos ao ministro no âmbito da investigação.

A saída de Toffoli da relatoria foi comunicada por meio de uma nota divulgada pelo STF e assinada pelos dez minitros.

Segundo o texto, Toffoli foi quem pediu para sair do caso. Um novo relator será sorteado.

"A pedido do Ministro Dias Toffoli, levando em conta a sua faculdade de submeter à Presidência do Tribunal questões para o bom andamento dos processos (RISTF, art. 21, III) e considerados os altos interesses institucionais, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ouvidos todos os Ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob a sua Relatoria para que a Presidência promova a livre redistribuição", diz um dos trechos da nota.

"A Presidência adotará as providências processuais necessárias, para a extinção da AS e para remessa dos autos ao novo Relator."

Os ministros do tribunal afirmaram "não ser caso de cabimento para a arguição de suspeição", e manifestaram apoio ao colega na condução do caso.

"Anote-se que Sua Excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela PF e PGR", diz um dos trechos da nota.

A suspeição é quando um juiz ou autoridade encarregada de determinado processo se afasta do caso por possuir relações pessoais ou outras questões possam afetar sua imparcialidade.

Essa reportagem está sendo atualizada.

