'Tirano' e 'traidor do povo': o que está por trás dos ataques de Elon Musk ao primeiro-ministro da Espanha

Getty Images Musk atacou Sánchez após o anúncio de que a Espanha proibirá redes para menores de 16 anos O empresário americano Elon Musk entrou na política da Espanha nesta semana com uma sequência inesperada de ataques ao primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez. Musk classificou Sánchez como "tirano", "traidor do povo espanhol" e "fascista" em várias mensagens publicadas em sua rede social, o X. Ele também se referiu ao primeiro-ministro espanhol "sucio Sánchez" ("Sánchez sujo", em tradução livre) e colocou o emoji de fezes ao lado do nome do político.

Os ataques ocorreram após o anúncio de Sánchez de que a Espanha proibirá o acesso às redes sociais por menores de 16 anos e promoverá mudanças na lei para que os executivos das empresas proprietárias dessas plataformas respondam criminalmente por conteúdos ilícitos nelas divulgados.

Musk não foi o único empresário do setor a fazer críticas públicas. Nesta quarta-feira (4/2), Pvel Durov, fundador do aplicativo de mensagens Telegram, acusou Sánchez de impulsionar "regulações perigosas" capazes de levar à criação de um "estado de vigilância" na Espanha. As acusações foram publicadas no Telegram. Sánchez respondeu a esse último comentário no X. "Deixe os tecno-oligarcas latirem, Sancho, é sinal de que estamos avançando", escreveu o primeiro-ministro espanhol, em referência a uma expressão espanhola que, na cultura popular, costuma ser associada a um dos conselhos de Dom Quixote de La Mancha a seu escudeiro Sancho Pança, personagens do romance histórico do século 17 Dom Quixote, do espanhol Miguel de Cervantes.

O que Pedro Sánchez anunciou Em um evento internacional realizado nesta semana em Dubai, o primeiro-ministro espanhol anunciou que a Espanha proibirá o acesso de menores de 16 anos às redes sociais, que passarão a ser obrigadas a implementar sistemas eficazes para verificar a idade dos usuários. Sánchez disse que "as redes sociais se tornaram um Estado falido, no qual as leis são ignoradas e os crimes são tolerados", e prometeu que seu governo protegerá os menores do "velho oeste digital". O primeiro-ministro espanhol afirmou ainda que, entre outras medidas, serão promovidas reformas da lei para que os executivos das plataformas respondam juridicamente pelas violações cometidas nelas. "Isso significa que os CEOs das plataformas de tecnologia enfrentarão responsabilidade penal se não removerem conteúdos de ódio ou ilegais."

"As redes sociais, suas empresas, são mais ricas e mais poderosas do que muitos países, incluindo o meu. Mas o seu poder e influência não devem nos amedrontar, porque nossa determinação é maior", declarou Sánchez. Getty Images O governo da Espanha foi o mais recente a anunciar medidas para proteger menores dos riscos das redes sociais A publicação do vídeo do discurso de Sánchez em Dubai levou à reação de Musk, que publicou e compartilhou diversas mensagens no X. Uma das mensagens compartilhadas por Musk afirmava que "a Espanha está a caminho de uma censura ao estilo norte-coreano" e que "o governo de Pedro Sánchez está promovendo novas regulamentações perigosas que ameaçam suas liberdades na internet".

Europa contra as redes O embate entre Sánchez e Musk ocorre em um momento em que um número crescente de países europeus começa a adotar medidas para conter abusos nas redes sociais e proteger menores de uma exposição excessiva ou prejudicial. A partir do exemplo da Austrália, pioneira ao proibir o acesso às redes sociais por menores de 16 anos, França, Reino Unido e outros discutem leis na mesma direção. No mesmo dia em que Musk criticava Sánchez no X, a polícia francesa realizou buscas na sede da rede social X em Paris, no âmbito de uma investigação sobre a disseminação de pornografia infantil, a divulgação de dados de pessoas físicas e o incentivo à interferência estrangeira.