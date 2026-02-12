'Morri por 40 minutos e acordei cego': o que aprendi com o ataque cardíaco que mudou minha vida

BBC Patrick Charnley acordou do coma com uma lesão cerebral que mudou sua perspectiva de vida Morrer normalmente não dá a uma pessoa uma nova vida — e, no entanto, foi exatamente isso que aconteceu com Patrick Charnley. Ele era um advogado corporativo de alto nível, que via o tempo livre como "tempo desperdiçado", pressionando-se incansavelmente em busca do sucesso.

Mas, trabalhando longas horas durante a pandemia em 2021, o pai de dois filhos, extremamente em forma, sofreu uma parada cardíaca aos 39 anos.

O que começou como uma noite comum, comendo salsicha com batatas fritas no sofá, terminou com ele desmaiando e ficando inconsciente. Desencadeado por uma condição hereditária, seu coração parou. Patrick ficou clinicamente morto por 40 minutos. Sua esposa realizou RCP, enquanto sua filha e seu filho, então com nove e sete anos, correram para pedir ajuda. As tentativas de desfibrilação dos paramédicos falharam. Com sua vida se esvaindo, eles tentaram injeções de adrenalina como "uma espécie de última cartada", diz Patrick.

Eles "me deram choque atrás de choque atrás de choque", acrescenta. Sua esposa começou a suspeitar que ele estava perdido. Então, de repente, seu coração voltou a bater. Patrick acordou do coma de uma semana como um homem transformado, com uma lesão cerebral que afeta sua visão, memória e resistência física.

Incapaz de trabalhar e viver como antes, ele sente que isso lhe permitiu estar mais presente na vida e nos relacionamentos. É uma mudança de perspectiva, ele conta no podcast 'Ready to Talk', de Emma Barnett, que ele "não trocaria por nada" — mesmo se tivesse a chance de voltar à sua antiga vida. Getty Images 'Acordei cego' Ainda assim, a jornada até a aceitação que ele tem hoje foi profundamente traumática.

"Eu acordei cego", diz Patrick sobre sua primeira lembrança ao despertar. "Eu estava vivenciando essas coisas, mas sem realmente me conectar com elas." A perda da visão desencadeou alucinações vívidas. Conhecido como Síndrome de Charles Bonnet, o fenômeno é a forma que o cérebro encontra de "preencher" a ausência repentina de informações visuais. Embora algumas dessas experiências tenham sido "assustadoras", ele diz que outras pareciam "ótimas" e estranhamente belas.