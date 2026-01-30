Por que dólar atingiu maior baixa em quatro anos e pode cair ainda mais

SimpleImages via Getty Images Após um ano de 2025 dramático, quando os anúncios de tarifas de importação do presidente americano Donald Trump fizeram o dólar desabar, os traders esperavam que 2026 seria mais calmo. Mas as últimas semanas abalaram esta expectativa.

Na terça-feira (27/1), o dólar caiu para o seu ponto mais baixo dos últimos quatro anos em relação a uma cesta de moedas. E atingiu o nível mais baixo de muitos anos em comparação com o euro e a libra esterlina, caindo 3% em cerca de uma semana.

Desde então, a queda diminuiu, mas os analistas preveem que esta recuperação provavelmente será temporária. "A maioria das pessoas acredita que o dólar deveria, poderá e irá se enfraquecer ainda mais este ano", afirma Chris Turner, chefe global de pesquisa de mercados financeiros do grupo ING. "Ainda não há consenso sobre quando, mas sim sobre qual direção ele irá tomar." O dólar mais fraco reduz o poder de compra dos americanos, como bem sabem os viajantes internacionais. E analistas afirmam que há o risco de que esta tendência, se continuar, alimente a inflação interna nos Estados Unidos, com o aumento dos preços dos produtos importados no país.

A queda também levantou questões maiores, como se o status do dólar como a moeda preferida do mundo (o que ajudou a manter os custos dos empréstimos nos Estados Unidos relativamente baixos por décadas) poderia estar ameaçado. Mas o que está causando a queda do dólar e o que ela significa? O que aconteceu com o dólar? O dólar vem se enfraquecendo depois de mais de uma década de valorização, com ganhos especialmente altos entre 2020 e 2022.

Naquela época, o crescimento dos Estados Unidos após a pandemia e as taxas de juros relativamente altas aumentaram a demanda da moeda entre os investidores. Mas, no ano passado, o índice do dólar, que acompanha seu valor em relação a uma cesta de moedas, caiu em quase 10%. Foi o pior desempenho desde 2017. Grande parte deste declínio ocorreu nas semanas que se seguiram ao chamado "Dia da Libertação" (2 de abril de 2025), com o anúncio das tarifas de importação de Donald Trump.

Neste mês, o dólar caiu ainda mais com o crescimento das tensões entre os Estados Unidos e a Europa em relação à Groenlândia. E as perdas continuaram esta semana, em meio às especulações de que os EUA poderiam estar considerando ações que enfraqueceriam o dólar ainda mais, como a venda da moeda ao lado do Japão para ajudar a promover o iene, que também vem enfrentando suas próprias quedas. Por que o dólar está caindo? Analistas afirmam que a queda do dólar, em parte, é um sinal das preocupações do mercado em relação às políticas do governo Trump.