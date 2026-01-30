Por que alguns ursos polares estão 'mais gordos e saudáveis' apesar do derretimento do gelo marinho?

Trine Lise Sviggum Helgerud / Instituto Polar Norueguês Os ursos polares dependem do gelo marinho como plataforma de caça Os cientistas esperavam o contrário, mas os ursos polares do arquipélago norueguês de Svalbard ficaram mais gordos e saudáveis desde o início da década de 1990, apesar do derretimento do gelo marinho ter aumentado constantemente devido às mudanças climáticas. Os ursos polares dependem do gelo marinho como plataforma para caçar focas, das quais obtém a gordura necessária para sua alimentação.

As reservas de gordura lhes proporcionam energia e isolamento térmico, e permitem que as mães produzam leite rico em nutrientes para seus filhotes.

Pesquisadores pesaram e mediram 770 ursos adultos em Svalbard entre 1992 e 2019 e descobriram que eles haviam ficado significativamente mais gordos. Eles acreditam que os ursos de Svalbard se adaptaram à recente perda de gelo consumindo mais presas terrestres, como renas e morsas. Jon Aars / Instituto Polar Norueguês Os pesquisadores pesaram, mediram e a avaliaram a condição corporal de 770 ursos polares A descoberta, publicada na revista científica Scientific Reports, foi particularmente intrigante devido ao impacto das mudanças climáticas em Svalbard.

Durante o período em que a pesquisa foi realizada, o aumento das temperaturas globais elevou o número de dias sem gelo por ano na região em quase 100, a um ritmo de aproximadamente quatro dias por ano. "Quanto mais gordo estiver um urso, melhor", explicou o pesquisador líder do estudo, Jon Aars, do Instituto Polar Norueguês. "Eu esperava observar um declínio na condição física dos ursos, visto que a perda de gelo marinho tem sido tão significativa."

Trine Lise Sviggum Helgerud / Instituto Polar Norueguês As morsas estão oficialmente protegidas na Noruega desde a década de 1950, depois que a caça as levou à beira de extinção. Essa proteção impulsionou sua população e, ao que parece, tem proporcionado uma nova fonte de alimento rico em gorduras para os ursos polares. "Hoje há muito mais morsas [para eles caçarem", afirma Aars.

"Também é possível que eles consigam caçar focas com mais eficiência" Aars explicou que, se as focas têm acesso a áreas menores de gelo marinho, elas se congregam nessas áreas, facilitando a caça em grupo pelos ursos. Jon Aars / Instituto Polar Noruego Outras pesquisas recentes sobre ursos de Svalbard mostraram que um maior número de dias sem gelo reduziu a sobrevivência dos filhotes Resultados 'positivos a curto prazo' Embora esta seja uma notícia inesperadamente positiva para esses predadores do Ártico, os pesquisadores acreditam que é pouco provável que essa situação se mantenha.