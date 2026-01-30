Diplomatas devem mais de R$ 1 bilhão em taxas de congestionamento não pagas em Londres; veja onde Brasil está na lista

BBC/Harry Low Os diplomatas devem um total de 164.621.750 de libras, ou R$ 1,1 bilhão, aproximadamente Diplomatas deixaram de pagar mais R$ 1 bilhão em taxas de congestionamento em Londres até setembro de 2025. Foram 165 milhões de libras (cerca de R$ 1,1 bilhão), conforme os números divulgados pelo órgão responsável pela gestão do sistema de transporte público na cidade, o Transport for London (TfL).

Desde 2003 Londres cobra uma espécie de pedágio urbano de quem circula na região central.

O valor hoje é de 18 libars (R$ 128,50) para veículos não elétricos que trafegam na área entre 7h e 18h em dias úteis e do meio-dia às 18h nos finais de semana e feriados. Há multa de 180 libras (R$ 1285) caso a taxa não seja paga. A lista do TfL reúne 146 embaixadas e alto-comissariados com dívidas em aberto. A maior é a da embaixadas dos Estados Unidos, de 15,9 milhões de libras (R$ 113,3 milhões), seguida pela da China (11,5 milhões de libras, ou R$ 81,9 milhões), do Japão (10,9 milhões de libras, ou R$ 77,8 milhões) e da Índia (10,1 milhões de libras, ou R$ 72 milhões). Os países com menores débitos em aberto são Indonésia (90 libras, ou R$ 642,60), Togo (120 libras, ou R$ 856,80) e Países Baixos e Peru (ambos com 180 libras, ou R$ 1.285).

O Brasil aparece mais próximo do fim da lista, na 113ª posição, com uma dívida de 11,1 mil libras, ou R$ 79,2 mil. A BBC News Brasil procurou o Itamaraty e aguarda posicionamento para atualizar este texto. Getty Images O custo de dirigir no centro de Londres subiu para 18 libras em janeiro Os EUA argumentam que não têm obrigação de pagar o pedágio. Um porta-voz da embaixada americana em Londres afirmou que "a nossa posição é que a taxa de congestionamento é um imposto do qual as missões diplomáticas estão isentas". O Transport for London (TfL), por sua vez, diz que "os diplomatas estrangeiros e o pessoal consular não estão isentos do pagamento da taxa de congestionamento".

Os números foram divulgados por meio da lei de acesso à informação inglesa e abrangem o período entre 2003 — quando a taxa era de 5 libras (R$ 35,70) — e 30 de setembro de 2025, quando o valor havia subido para 15 libras (R$ 107,10). A embaixada da Arábia Saudita pagou o maior número (47.538) de tarifas diárias entre 2017 e 2025. No entanto, ainda deve à TfL 260.560 libras (R$ 1,8 milhão). As embaixadas do Egito (37.117) e do Catar (33.887) pagaram o segundo e terceiro maior volume de taxas, e ainda devem 244.000 libras (R$ 1,7 milhão) e 48.620 libras (R$ 347,1 mil), respectivamente.