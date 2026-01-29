'Pecadores': filme de vampiros é o novo recordista de indicações ao Oscar

Warner Bros Os astros de Pecadores, Miles Caton (esq.) e Michael B. Jordan O filme de terror e vampiros Pecadores quebrou o recorde do número de indicações para o Oscar recebido por um único filme. Ele foi indicado para o prêmio mais cobiçado de Hollywood em 16 categorias. O filme bateu o recorde anterior de 14 indicações e foi seguido de perto pelo seu rival mais próximo do ano, o thriller Uma Batalha Após a Outra, de Leonardo DiCaprio, que concorre a 13 estatuetas.

Entre os concorrentes por Pecadores, incluem-se o astro Michael B. Jordan para o Oscar de melhor ator e os coadjuvantes Wunmi Mosaku e Delroy Lindo.

Outros grandes nomes indicados incluem Timothée Chalamet, que espera pela terceira vez ser premiado após duas indicações anteriores, e a atriz irlandesa Jessie Buckley, favorita para o prêmio de melhor atriz pelo filme Hamnet: A Vida Antes de Hamlet. Universal Jessie Buckley é a favorita para o prêmio de melhor atriz por Hamnet: A Vida Antes de Hamlet Mas não sobrou espaço para Paul Mescal, que contracenou com Buckley interpretando William Shakespeare em Hamnet. E Wicked: Parte 2 ficou totalmente de fora, incluindo suas estrelas Cynthia Erivo e Ariana Grande. Os vencedores serão anunciados na cerimônia de entrega em Hollywood, no dia 15 de março.

Outros membros do elenco de Pecadores indicados ao Oscar incluem a atriz britânico-nigeriana Wunmi Mosaku e o ator Delroy Lindo, criado em Londres. A dupla carrega a esperança dos britânicos pelos prêmios de interpretação deste ano. Ryan Coogler foi indicado para o prêmio de melhor diretor, roteirista e produtor por Pecadores. O filme também concorre ao Oscar de melhor filme. O Agente Secreto foi indicado aos prêmios de melhor filme, melhor filme internacional e ao recém-criado Oscar de melhor escolha de elenco. Wagner Moura foi indicado para o prêmio de melhor ator e o diretor de fotografia brasileiro Adolpho Veloso concorre à estatueta de melhor fotografia, por seu trabalho no filme Sonhos de Trem.