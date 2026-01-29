Oscar 2026: veja lista completa de indicados; 'O Agente Secreto' concorre em 4 categorias

Oscar 2026: veja lista completa de indicados; 'O Agente Secreto' concorre em 4 categoriasFilme de Kleber Mendonça Filho concorre a melhor escalação de elenco, melhor ator (Wagner Moura), melhor filme internacional e melhor filme.
O filme O Agente Secreto foi indicado ao Oscar em quatro categorias nesta quinta-feira (22/1), em anúncio feito em Los Angeles pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.
O filme de Kleber Mendonça Filho concorre ao prêmio com:
- Melhor Filme;
- Melhor Filme Internacional;
- Melhor Ator (Wagner Moura);
- Melhor Escalação de Elenco.
Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem, na categoria de melhor fotografia.
O Agente Secreto igualou o recorde de Cidade de Deus no Oscar. Os dois filmes receberam quatro indicações. No Oscar 2004, Cidade de Deus concorreu em Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia — mas não venceu nenhum prêmio.
Esta é a segunda vez que um filme brasileiro é indicado à principal categoria do Oscar: Melhor Filme. A primeira foi em 2025, com Ainda Estou Aqui.
Com a indicação de O Agente Secreto, o Brasil vai concorrer pela sexta vez ao Oscar de Melhor Filme Internacional.
- Em 2025: o Brasil foi indicado e conquistou o primeiro Oscar na categoria com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.
- 1999: Central do Brasil, também de Walter Salles, concorreu à estatueta. Fernanda Montenegro foi indicada a Melhor Atriz.
- 1998: O que é Isso Companheiro?, de Bruno Barreto
- 1996: O quatrilho, de Fábio Barreto
- 1963: O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte
O destaque da lista anunciada nesta quinta-feira foi o filme de vampiros Pecadores, que estabeleceu um novo recorde ao receber 16 indicações.
Até então, o recorde era dividido entre três filmes: A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land: Cantando Estações (2016), todos com 14 indicações.
O filme Uma Batalha Após a Outra recebeu 13 indicações. Outros filmes que receberam diversas indicações foram Marty Supreme, Frankenstein, Valor Sentimental e Hamnet.
Confira abaixo as indicações.
Os indicados ao Oscar
Melhor Filme
- Uma Batalha Após a Outra
- Hamnet
- Pecadores
- Marty Supreme
- Frankenstein
- Valor Sentimental
- Sonhos de Trem
- O Agente Secreto
- Bugonia
- F1: O Filme
Melhor Filme Internacional
- O Agente Secreto (Brasil)
- Valor Sentimental (Noruega)
- Foi Apenas um Acidente (França)
- Sirât (Espanha)
- A Voz de Hind Rajab (Tunísia)
Melhor Escalação de Elenco
- Pecadores
- Hamnet
- Marty Supreme
- O Agente Secreto
- Uma Batalha Após a Outra
Melhor Ator
- Timothée Chalamet (Marty Supreme)
- Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
- Wagner Moura (O Agente Secreto)
- Michael B. Jordan (Pecadores)
- Ethan Hawke (Blue Moon)
Melhor Atriz
- Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
- Jessie Buckley (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
- Renate Reinsve (Valor Sentimental)
- Emma Stone (Bugonia)
- Kate Hudson (Song Song Blue)
Melhor Atriz Coadjuvante
- Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
- Amy Madigan (A Hora do Mal)
- Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
- Elle Fanning (Valor Sentimental)
- Wunmi Mosaku (Pecadores)
Melhor Ator Coadjuvante
- Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
- Jacob Elordi (Frankenstein)
- Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
- Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
- Delroy Lindo (Pecadores)
Melhor Diretor
- Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
- Ryan Coogler (Pecadores)
- Chloé Zhao (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
- Joachim Trier (Valor Sentimental)
- Josh Safdie (Marty Supreme)
Melhor Roteiro Adaptado
- Uma Batalha Após a Outra
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Sonhos de Trem
- Bugonia
- Frankenstein
Melhor Roteiro Original
- Pecadores
- Valor Sentimental
- Marty Supreme
- Foi Apenas um Acidente
- Blue Moon
Melhor Canção Original
- Guerreiras do K-Pop, Golden, EJAE and Mark Sonnenblick
- Diane Warren: Relentless, Dear Me, Diane Warren
- Pecadores, I Lied to You, Ludwig Göransson e Raphael Saadiq
- Viva Verdi!, Sweet Dreams of Joy, Nicholas Pike
- Train Dreams, Train Dreams, Nick Cave e Bryce Dressner
Melhor Trilha Original
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
Melhor Animação
- Guerreiras do K-Pop
- Arco
- Zootopia 2
- A Pequena Amélie
- Elio
Melhor Documentário
- Alabama: Presos do Sistema
- Embaixo da Luz Neon
- Cutting Through Rocks
- Mr Nobody Against Putin
- A Vizinha Perfeita
O Brasil tinha dois pré-selecionados na categoria de melhor documentário: Apocalipse nos Trópicos e Yanuni. Mas eles não foram indicados.
Melhor Figurino
- Frankenstein
- Pecadores
- Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
- Marty Supreme
- Avatar: Fogo e Cinzas
Melhor Design de Produção
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
Melhor Maquiagem e Cabelo
- Frankenstein
- Kokuho
- Pecadores
- Coração de Lutador
- A Meia-Irmã Feia
Melhor Som
- Frankenstein
- F1
- Uma Batalha Após A Outra
- Pecadores
- Sirât
Melhor Montagem
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- F1: O Filme
- Marty Supreme
- Valor Sentimental
Melhor Fotografia
- Uma Batalha Após a Outra
- Pecadores
- Sonhos de Trem
- Frankenstein
- Marty Supreme
A lista de indicados a melhor fotografia tem um brasileiro: Adolpho Veloso, do filme Sonhos de Trem.
Melhor Efeito Visual
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World Rebirth
- Pecadores
- The Lost Bus
Melhor Curta-Metragem
- The Singers
- Jane Austen's Period Drama
- Two People Exchanging Saliva
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
O filme Amarela, de André Hayato Saito, estava na pré-lista de melhor curta-metragem no Oscar, mas acabou não sendo indicado.
Melhor Curta de Animação
- Butterfly
- Forevergreen
- Retirement Plan
- The Girl Who Cried Pearls
- The Three Sisters
Melhor Curta Documentário
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
