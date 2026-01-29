Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Oscar 2026: veja lista completa de indicados; 'O Agente Secreto' concorre em 4 categorias
Agência BBC

Oscar 2026: veja lista completa de indicados; 'O Agente Secreto' concorre em 4 categorias

Filme de Kleber Mendonça Filho concorre a melhor escalação de elenco, melhor ator (Wagner Moura), melhor filme internacional e melhor filme.
Autor BBC - Cultura
Autor
BBC - Cultura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Wagner Moura
Reuters
Wagner Moura, que ganhou Globo de Ouro no começo do mês, foi indicado a melhor ator ao Oscar

O filme O Agente Secreto foi indicado ao Oscar em quatro categorias nesta quinta-feira (22/1), em anúncio feito em Los Angeles pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.

O filme de Kleber Mendonça Filho concorre ao prêmio com:

Outro brasileiro também indicado, mas em uma produção estrangeira, foi Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem, na categoria de melhor fotografia.

O Agente Secreto igualou o recorde de Cidade de Deus no Oscar. Os dois filmes receberam quatro indicações. No Oscar 2004, Cidade de Deus concorreu em Melhor Diretor, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Fotografia — mas não venceu nenhum prêmio.

Esta é a segunda vez que um filme brasileiro é indicado à principal categoria do Oscar: Melhor Filme. A primeira foi em 2025, com Ainda Estou Aqui.

Com a indicação de O Agente Secreto, o Brasil vai concorrer pela sexta vez ao Oscar de Melhor Filme Internacional.

  • Em 2025: o Brasil foi indicado e conquistou o primeiro Oscar na categoria com Ainda Estou Aqui, de Walter Salles.
  • 1999: Central do Brasil, também de Walter Salles, concorreu à estatueta. Fernanda Montenegro foi indicada a Melhor Atriz.
  • 1998: O que é Isso Companheiro?, de Bruno Barreto
  • 1996: O quatrilho, de Fábio Barreto
  • 1963: O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte
Ryan Coogler e Michael B. Jordan de Pecadores
Reuters
Pecadores, do diretor Ryan Coogler e do ator Michael B. Jordan, recebeu 16 indicações ao Oscar

O destaque da lista anunciada nesta quinta-feira foi o filme de vampiros Pecadores, que estabeleceu um novo recorde ao receber 16 indicações.

Até então, o recorde era dividido entre três filmes: A Malvada (1950), Titanic (1997) e La La Land: Cantando Estações (2016), todos com 14 indicações.

O filme Uma Batalha Após a Outra recebeu 13 indicações. Outros filmes que receberam diversas indicações foram Marty Supreme, Frankenstein, Valor Sentimental e Hamnet.

Confira abaixo as indicações.

Os indicados ao Oscar

Melhor Filme

  • Uma Batalha Após a Outra
  • Hamnet
  • Pecadores
  • Marty Supreme
  • Frankenstein
  • Valor Sentimental
  • Sonhos de Trem
  • O Agente Secreto
  • Bugonia
  • F1: O Filme

Melhor Filme Internacional

  • O Agente Secreto (Brasil)
  • Valor Sentimental (Noruega)
  • Foi Apenas um Acidente (França)
  • Sirât (Espanha)
  • A Voz de Hind Rajab (Tunísia)

Melhor Escalação de Elenco

  • Pecadores
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • O Agente Secreto
  • Uma Batalha Após a Outra

Melhor Ator

  • Timothée Chalamet (Marty Supreme)
  • Leonardo DiCaprio (Uma Batalha Após a Outra)
  • Wagner Moura (O Agente Secreto)
  • Michael B. Jordan (Pecadores)
  • Ethan Hawke (Blue Moon)
Elenco de O Agente Secreto em Cannes
Reuters
O Agente Secreto recebeu quatro indicações ao Oscar

Melhor Atriz

  • Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria)
  • Jessie Buckley (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
  • Renate Reinsve (Valor Sentimental)
  • Emma Stone (Bugonia)
  • Kate Hudson (Song Song Blue)

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Teyana Taylor (Uma Batalha Após a Outra)
  • Amy Madigan (A Hora do Mal)
  • Inga Ibsdotter Lilleaas (Valor Sentimental)
  • Elle Fanning (Valor Sentimental)
  • Wunmi Mosaku (Pecadores)

Melhor Ator Coadjuvante

  • Stellan Skarsgård (Valor Sentimental)
  • Jacob Elordi (Frankenstein)
  • Benicio Del Toro (Uma Batalha Após a Outra)
  • Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra)
  • Delroy Lindo (Pecadores)

Melhor Diretor

  • Paul Thomas Anderson (Uma Batalha Após a Outra)
  • Ryan Coogler (Pecadores)
  • Chloé Zhao (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet)
  • Joachim Trier (Valor Sentimental)
  • Josh Safdie (Marty Supreme)
Gráfico de pontos mostrando os filmes com mais indicações para o Oscar. 'Pecadores' (2025) lidera com 16 indicações.
BBC

Melhor Roteiro Adaptado

  • Uma Batalha Após a Outra
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Sonhos de Trem
  • Bugonia
  • Frankenstein

Melhor Roteiro Original

  • Pecadores
  • Valor Sentimental
  • Marty Supreme
  • Foi Apenas um Acidente
  • Blue Moon

Melhor Canção Original

  • Guerreiras do K-Pop, Golden, EJAE and Mark Sonnenblick
  • Diane Warren: Relentless, Dear Me, Diane Warren
  • Pecadores, I Lied to You, Ludwig Göransson e Raphael Saadiq
  • Viva Verdi!, Sweet Dreams of Joy, Nicholas Pike
  • Train Dreams, Train Dreams, Nick Cave e Bryce Dressner

Melhor Trilha Original

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
Elenco de Frankenstein em premiação
Reuters
Frankenstein, de Guillermo del Toro (ao centro), recebeu diversas indicações ao Oscar, incluindo de melhor filme

Melhor Animação

  • Guerreiras do K-Pop
  • Arco
  • Zootopia 2
  • A Pequena Amélie
  • Elio

Melhor Documentário

  • Alabama: Presos do Sistema
  • Embaixo da Luz Neon
  • Cutting Through Rocks
  • Mr Nobody Against Putin
  • A Vizinha Perfeita

O Brasil tinha dois pré-selecionados na categoria de melhor documentário: Apocalipse nos Trópicos e Yanuni. Mas eles não foram indicados.

Melhor Figurino

  • Frankenstein
  • Pecadores
  • Hamnet: A Vida Antes de Hamlet
  • Marty Supreme
  • Avatar: Fogo e Cinzas

Melhor Design de Produção

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após A Outra
  • Pecadores

Melhor Maquiagem e Cabelo

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Pecadores
  • Coração de Lutador
  • A Meia-Irmã Feia

Melhor Som

  • Frankenstein
  • F1
  • Uma Batalha Após A Outra
  • Pecadores
  • Sirât

Melhor Montagem

  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • F1: O Filme
  • Marty Supreme
  • Valor Sentimental

Melhor Fotografia

  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem
  • Frankenstein
  • Marty Supreme

A lista de indicados a melhor fotografia tem um brasileiro: Adolpho Veloso, do filme Sonhos de Trem.

Melhor Efeito Visual

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • Jurassic World Rebirth
  • Pecadores
  • The Lost Bus

Melhor Curta-Metragem

  • The Singers
  • Jane Austen's Period Drama
  • Two People Exchanging Saliva
  • Butcher's Stain
  • A Friend of Dorothy

O filme Amarela, de André Hayato Saito, estava na pré-lista de melhor curta-metragem no Oscar, mas acabou não sendo indicado.

Melhor Curta de Animação

  • Butterfly
  • Forevergreen
  • Retirement Plan
  • The Girl Who Cried Pearls
  • The Three Sisters

Melhor Curta Documentário

  • All the Empty Rooms
  • Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
  • Children No More: Were and Are Gone
  • The Devil Is Busy
  • Perfectly a Strangeness

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar